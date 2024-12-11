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Reuters: Трамп выступил с предложением на встрече с Макроном и Зеленским

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  • 11.12.2024, 11:24
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Reuters: Трамп выступил с предложением на встрече с Макроном и Зеленским
Дональд Трамп

Президент Украины выступил со своим предложением.

Избранныйпрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров по поводу завершения войны.

Об этом 11 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом встречи.

По их словам, три лидера 7 декабря разговаривали в течение 35 минут без советников, при этом не обсуждая конкретных деталей какого-либо видения будущего мира.

Как рассказали Reuters два источника, знакомые с ходом обсуждений, президент Владимир Зеленский использовал свою первую встречу с Дональдом Трампом после выборов президента США, чтобы объяснить необходимость предоставления Западом Украине гарантий безопасности — в случае завершения российско-украинской войны путем переговоров.

По данным издания, трехсторонняя встреча дала некоторые первые подсказки о том, как могут проходить переговоры о прекращении войны, хотя наверняка процесс, в котором должен будет участвовать Владимир Путин, будет сопряжен с трудностями, а роль США в нем пока что непонятна.

По словам одного из источников Reuters, Трамп вел себя с собеседниками доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был готов слушать.

Ни Трамп, ни близкие к нему чиновники, которые занимаются вопросами Украины, не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы войны и насколько сильно официальный Киев настаивает на том, что он должен получить гарантии безопасности в рамках любого возможного урегулирования, сообщило издание.

«Во время встречи были затронуты некоторые ключевые моменты — например, было сказано, что миру нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно, Путин может снова нарушить его, как он уже делал раньше, без надлежащих гарантий», — сказал источник Reuters в Офисе президента Украины.

В ответ на вопрос, как Трамп воспринял беседу с Зеленским и Макроном, источник заявил: «Он обдумывает все детали».

Несколько чиновников, близких к Трампу, рассказали Reuters, что тот формирует график своих встреч на установление личного взаимопонимания с лидерами других стран — и это ключевой момент в его дипломатическом методе. Но в конце концов он намерен самостоятельно принимать решения о своих дальнейших действиях.

Президенты Макрон и Зеленский были на одной волне на встрече с Трампом в Париже, но старались не выглядеть так, будто они загоняют избранного президента США в угол, сказал Reuters один из осведомленных чиновников.

Французский президент, который с годами научился умению использовать личные отношения для продвижения своих дипломатических усилий, и Зеленский работали слаженно, излагая Трампу свое видение ситуации и подчеркивая при этом, что без поддержки Вашингтона Киеву будет очень трудно, подытожил чиновник.

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