Белорусам начнут приходить «письма счастья» и за парковку

Белорусам начнут приходить «письма счастья» и за парковку4
- 11.12.2024, 11:28
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Запущена новая система автоматического контроля.
В среду, 11 декабря, Министерство внутренних дел объявило о том, что по всей Беларуси начала работу система фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспорта.
Как пояснили в МВД, данную систему запустили в рамках республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Судя по комментарию представителя главного управления ГАИ МВД Анны Банадык, в автоматическом режиме контроль за парковкой ведется лишь в определенных инспекцией местах. Там уже установили «специальные технические средства» (вероятно, речь идет о дорожных камерах и датчиках).
По словам представительницы ГАИ, зона охвата этих «спецсредств» будет постепенно расширяться. В первую очередь на контроль планируют брать те участки, где припаркованные с нарушением Правил дорожного движения (ПДД) автомобили «создают угрозу безопасности движения», а также «оказывают негативное влияние на пропускную способность улиц и дорог».
Актуальность этой проблемы, по словам Банадык, повышается зимой, когда на дороги в большом количестве выезжает спецтехника для уборки снега и обработки дорог противогололедными материалами, а припаркованные в неположенных местах авто становятся для них непреодолимым препятствием.
Напомним, за остановку или стоянку с нарушением действующих Правил дорожного движения предусмотрен штраф в 1 базовую величину (40 рублей сегодня). Для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин и прицепов этот штраф составляет 5 базовых величин (200 рублей).
Кроме того, за неправомерную стоянку на месте, специально выделенном для стоянки транспортных средств инвалидов, можно поплатиться штрафом в 2 базовые величины (80 рублей).