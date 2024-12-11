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Украинские воины устроили разгром десантникам РФ в Курской области

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  • 11.12.2024, 11:29
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Украинские воины устроили разгром десантникам РФ в Курской области

Фатальный для россиян бой показали на видео.

Украинские воины из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского и бойцы смежных подразделений отбили атаку российских десантников на Курщине и уничтожили четыре БМД-2 и ликвидировали 17 россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских подразделений опубликована в соцсетях.

«Вражеские десантники снова поперли на позиции Сил обороны на Курщине и получили по заслугам. В результате удачных действий бойцов 36 ОБрМП совместно со смежными подразделениями было уничтожено 4 БМД-2 и 17 единиц мяса», - отмечается в комментарии к видео.

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