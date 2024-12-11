ГУР: В РФ сгорело два магистральных тепловоза 11.12.2024, 11:35

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Составы использовались для обслуживания российской армии.

В железнодорожном депо в городе Брянск 5 декабря произошел пожар, уничтоживший два магистральных тепловоза. Эти локомотивы использовались для логистического обеспечения российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается», - заявили в украинском ведомстве.

Кроме этого, разведчики добавили, что за каждое российское военное преступление будет справедливо возмездие.

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