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Осудить фашистское настоящее

  • Гарри Каспаров
  • 11.12.2024, 11:57
Осудить фашистское настоящее
Гарри Каспаров

В Украине, как и в Сирии, Россия должна потерпеть военное и геополитическое поражение.

Пост Юлии Навальной о событиях в Сирии вызвал волну негативных комментариев в сети, но при этом мало кто обратил внимание на очевидные различия в русской и английской версиях, фактически создавшие отдельный, почти не пересекающийся смысловой контент для двух разных аудиторий. Сетование по поводу российских финансовых затрат и потерь среди военного контингента в Сирии – это очередная попытка игры в политику, хотя в сегодняшней России не существует политики как инструмента общественного воздействия.

 

Настоящей проблемой по итогам сирийской войны является не гибель российских военных, а бессчетные убийства сирийцев гражданами России. Мы должны проливать слезы не о том, что путинский режим завалил деньгами сирийского диктатора, а о том, что «наши мальчики» завалили бомбами сирийские города. Поколения сирийцев будут проклинать русских за страдания, принесенные нашими согражданами на чужую землю.

 

Как и в случае российской агрессии против Украины, нельзя игнорировать трагическую реальность, обвиняя в военных преступлениях только одного человека. Смерть и разрушение несет не сам Путин, а солдаты и офицеры, беспрекословно выполняющие его преступные приказы. Мне ничего не известно о массовых случаях отказа выполнять такие приказы.

 

На нас, гражданах России, противостоящих путинскому фашизму, лежит историческая ответственность в деле спасения репутации нашей страны – а точнее, той России, которая появится на карте после завершения затянувшегося процесса распада империи. Но чтобы иметь шанс построить в будущем «свободную миролюбивую страну», о которой так много говорил Алексей Навальный, мы должны иметь мужество объективно оценить наше имперское прошлое и осудить фашистское настоящее.

 

Критика путинской авантюры в Сирии только как бессмысленной траты государственных денег может показаться кому-то эффективным способом вбить клин между режимом и «обычными гражданами». Однако сегодня речь идет о чем-то гораздо большем, нежели о выброшенных на ветер деньгах: о возвращении нашей страны в цивилизованный мир. Это требует беспощадной моральной честности. Граждане России должны быть поставлены перед необходимостью осознать коллективную ответственность за творимые от их имени преступления. 

 

В Украине, как и в Сирии, Россия должна потерпеть военное и геополитическое поражение, и такой исход будет благом не только для всего остального мира, но и для той самой «свободной и миролюбивой страны», если нам суждено когда-нибудь ее построить. Но для этого нам сначала надо расчистить авгиевы конюшни ненависти и зла, отравляющие всё вокруг своим токсичным зловонием. Дорога в ПРБ начинается с актов элементарной честности, не требующих геркулесовых усилий.

Гарри Каспаров, Telegram

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