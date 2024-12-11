«Есть ложь, наглая ложь и статистика» 11.12.2024, 12:19

3,778

Белорусы ответили Белстату.

По данным национального статистического комитета РБ, 93,1% жителей Беларуси удовлетворены состоянием своего здоровья. И вообще – продолжительность жизни увеличивается, количество людей с вредными привычками уменьшается, а обеспеченность населения медицинскими кадрами растет каждый год.

Буклет с такими данными ведомство подготовило и выпустило к году качества, но сравнивало почему-то с цифрами, начиная с 2000 года. Журналисты «Салiдарнасцi» удивились таким утверждениям Белстата, поэтому спросили у самих белорусов в Беларуси, насколько они довольны своим здоровьем?

Результаты, мягко говоря, расходятся с официальной статистикой.

«Чувствую себя недостаточно здоровой и обеспеченной, чтобы всерьез обследоваться»

— Сколько-сколько белорусов удовлетворены своим здоровьем? – переспрашивает жительница райцентра на Брестчине Евгения (имена всех собеседников изменены из соображений безопасности – Прим.). – А кто же тогда создает очереди в поликлиниках, что к некоторым узким специалистам вечно талонов нет ни через интернет, никак?

Белоруска рассказала «Салідарнасці», как в ее случае не самое рядовое, но достаточно распространенное обследование превратилось в целый квест:

— Заболело колено, сильно и довольно долго. Местный хирург отправил на рентген, но снимок ничего не показал, и он предположил, что нужно дальше обследоваться – МРТ.

И вот сначала я неделю искала, где это можно сделать раньше, чем после Нового года, и не по цене крыла самолета – в области было все расписано, нашла вариант в Минске. И уже собираюсь ехать, как звонит тетечка из регистратуры: у нас аппарат сломался, перезаписать не можем, не знаем, когда починят, извините, забирайте деньги. А они принимают и, соответственно, отдают оплату только наличкой – хорошо, подруга по доверенности от моего имени смогла забрать деньги.

Ладно, перезаписалась спустя две недели в другое место, в платных услугах госклиники, одно колено – под 90 рублей, и это, как выяснилось, дешево. Потому что если оба колена, или позвоночник, или голову, там суммы и в 250, и в 300-400 рублей выставляют.

По снимку и расшифровке хирург объяснил, что это «проснулась» моя давняя травма, лет пятнадцать назад был какой-то разрыв, и что теперь так просто мало кто рискнет туда соваться. А окончательный вердикт должны вынести, и если нужно, то плановую операцию делать, только в области – нет, даже не в Минске, потому что моя районная поликлиника относится к вышестоящей областной.

Там жителей нашего города травматологи принимают только раз в неделю, — в будний день. И теперь мне предстоит отпрашиваться с работы ехать на консультацию (и молиться, чтобы специалист не был на больничном или расписание не изменилось), а уже дальше будет понятно, что и как.

Возвращаясь к началу – на самом деле, колено давало знать о себе и раньше, но на все жалобы доктора говорили, что это все от стоячей работы (я работник торговли). То есть, если бы не наш новый хирург, который не отмахнулся от моей жалобы, подсказал и направил, я бы даже не подумала о дальнейшем обследовании!

И это только один пример. А сколько можно рассказать о районной стоматологии, о некоторых узких специалистах, к которым сначала не пробиться, а потом не добиться объяснений, что это и как лечится.

Так что состоянием своего здоровья я не очень удовлетворена, но чувствую себя недостаточно полной сил и обеспеченной, чтобы всерьез обследоваться. Какой там регулярный чекап, какая профилактика, откладываешь до последнего и идешь к врачу, когда уже реально заболит.

«Есть ложь, наглая ложь и статистика»

Минчанину Сергею чуть за 30, и на здоровье он не жалуется «от слова вообще». Но сомневается, что в этом большая заслуга Минздрава:

— Я молодой, холостой, без вредных привычек и с тягой к спортзалу – за это спасибо родителям и тренеру, с которым я провел немало прекрасных лет и стал понимать в единоборствах. То есть, теоретически, я в этих 93%, а практически – никто меня не спрашивал.

Знаете, как говорил британский премьер Дизраэли, есть ложь, наглая ложь и статистика – почти не сомневаюсь, что в Беларуси это именно так и цифры «рисуют».

Пример: я уже почти 10 лет не живу с родителями, и когда съезжал, не откреплялся от местной поликлиники – просто в Минске ходил к докторам платно по необходимости, и уже привык. А потом мама звонит, смеется: им звонила медсестра, напоминала, чтобы я сходил на диспансеризацию. Знаете, когда? Спустя 8 лет, как я съехал!

То есть, 8 лет по их данным я ни на что не жаловался. Не удивлюсь, если в карточке стояли отметки о сданных анализах и прививках, а потом, скорее всего, пришла проверка, и вот.

Хотя есть и другие варианты, откуда можно набрать красивых цифр о здоровье белорусов и как они довольны медобслуживанием. Недавно разговаривал с моей теткой из Витебска, к ним приехал родственник лечить зубы – потому что в его районной поликлинике не взялись, предложили только вырывать с концами.

И я такой удивляюсь: «А что, платно у них в городе негде сходить?» — «Нет, — говорят, — какое платно, там одна поликлиника и больше ничего».

К тому же этот родственник на полном серьезе уверяет, что в госполиклиниках «у врачей совести больше, а частники только и думают, как себе карман набить». А на простой вопрос, если в государственных клиниках хватает врачей и лечат там лучше, а частники жмоты и обманщики, отчего же вокруг столько частных стоматологий и они пользуются спросом – я ни разу не получил такого же простого и аргументированного ответа.

При этом он, как рассказала тетка, раз в несколько месяцев зубы лечит (и анестезию считает излишеством, так что они с государственной стоматологией нашли друг друга) а я – по той же линии, с такой же генетикой, экологией – только на профосмотры хожу, последнее серьезное лечение было, когда на футболе с друзьями мяч в лицо попал и откололась часть зуба.

И если меня что-то не устраивает в лечении, я об этом скажу, сменю врача или клинику – а этот родственник, он не сказать что глупый человек, но с «совком» в голове, ему что есть, то и ладно, лишь бы хуже не было. И если его спросить о качестве медицины, всем ли он доволен, хорошо ли лечат – будет кивать и соглашаться.

«Наш обычный диалог с терапевтом: «Как Вы? – Скриплю потихоньку»

Елена Степановна пару лет как вышла на пенсию – говорит, что во многом из-за здоровья. Врачи поставили ей диагноз «диабет второго типа», а ее работа не позволяла соблюдать режим питания и дозировать физические нагрузки.

— А на пенсии стало больше времени заниматься собой – теперь я и вес стабильный поддерживаю, и сахар контролирую, и таблетки пью в одно и то же время, а не когда успела. Конечно, здоровым человеком в полном смысле слова меня считать нельзя – но, по крайней мере, я знаю о своих проблемах и слежу за собой.

Наш обычный диалог с участковым терапевтом, а она тоже дама в летах, которую пациенты буквально умоляют не уходить на пенсию, звучит так: «Как Вы? – Скриплю потихоньку» — «Ну и я тоже».

Другое дело, что пройти нужные обследования – это отнимает кучу времени, на самом деле.

Не знаю, с чего чиновники решили, что в Беларуси улучшилась обеспеченность врачами – даже в Минске, где всегда с медобслуживанием было лучше, в нашей поликлинике нет ни травматолога, ни невролога, ни аллерголога, ни инфекциониста.

Про таких спецов, как гастроэнтеролог или онколог, вообще молчу. И это ладно – моя приятельница в другом районе говорит, что у них даже рентген не работает несколько месяцев!

Вот сейчас мне нужно попасть на ежегодное обследование в эндокринологический диспансер – заранее настраиваюсь. Потому что наша эндокринолог на курсах, еще месяц ждать, потом к ней надо умудриться попасть за направлением, а потом дозвониться, как в Смольный, в диспансер для записи.

«Болячек немало, и с каждым годом здоровее не становишься»

— Своим здоровьем удовлетворен на «троечку», — говорит пенсионер Юрий Алексеевич, — все-таки к седьмому десятку болячек немало, и с каждым годом здоровее не становишься.

Однако тут важно добавить несколько «но». В моих силах замедлить угасание и ухудшение – и я делаю, что могу. В молодости много двигался, ездил на велосипеде, играл в баскетбол – это все дало приличный запас энергии, и даже то, что потом я 30 лет дымил как паровоз, организм все-таки выдержал. А в последние пять лет я курение практически бросил – может, две-три сигареты в год.

К тому же время с апреля по ноябрь я провожу на даче, возвращаюсь в город только на выходные – постираться, сделать покупки, сагитировать супругу и детей с внуками приехать в гости.

И знаете, стал чувствовать себя существенно лучше: все-таки жизнь на свежем воздухе, без постоянного телевизора, без загазованных улиц, с минимумом вредной еды и физической работой в охотку, это большое дело. Я стал лучше спать, больше 8 месяцев меня не беспокоила ни давняя спутница-астма, ни панкреатит – красота же!

А вот с медобслуживанием, отмечает собеседник «Салідарнасці», ситуация, вопреки бравурным утверждениям чиновников, ухудшается.

— Можно сколько угодно составлять красивые отчеты, но мы-то, кто нередко ходит в поликлиники, видим, как есть на самом деле. Хорошего доктора, а не просто того, кто сидит в кабинете и ведет прием для галочки, встретить все сложнее.

Хотя есть и профессионалы, дотошные, которым не все равно, что с тобой, и очень человечное отношение. В нашей поликлинике, кстати, им отличаются молодые врачи-иностранцы: есть арабская девушка-окулист, и еще два доктора, один из какой-то арабской страны, другой, кажется, из Кении.

«На мой взгляд, с детскими врачами ситуация чуть получше, чем со взрослыми»

Мама двоих детей Ирина говорит, что за собственным здоровьем следит, и оно «более или менее на уровне», а вот за детей переживает:

— Старший сын в десятом классе гимназии, и нагрузка там – это какой-то ужас, по восемь уроков, плюс откровенно никакая столовая и буфет, нехватка времени на нормальную еду – ну и здравствуйте, боли в животе. Доктор говорит, к счастью, не гастрит, но с таким режимом до него недалеко.

Из-за повышенной нагрузки и довольно напряженной обстановки в школе, на мой взгляд, у сына упал иммунитет. Каждый месяц, начиная с сентября, по 3-4 дня здоровый парень, косая сажень в плечах, вдруг без видимых причин валится с температурой и слабостью.

Отдохнуть где-то на морях у нас пока нет возможности, а белорусские санатории ценой также не радуют. Стараемся давать БАДы, витамины, бассейн раз в неделю, но этого очевидно мало.

Какое уж тут довольство здоровьем, сплошные тревоги. И это еще вопрос военкомата не беру, наслушалась от мам ребят постарше, как там теперь «не замечают» даже серьезные диагнозы.

У младшей дочки все хорошо, хотя я переживаю за зрение – папа подарил ей планшет, теперь в любую свободную минутку с утра до ночи не отлипает.

В целом, на мой взгляд, с детскими врачами ситуация чуть получше, чем со взрослыми – по крайней мере, когда стоял вопрос попасть к эндокринологу, было одно нехорошее подозрение – наша участковая педиатр очень быстро помогла это сделать. Да и к другим узким специалистам, за исключением, может быть, кардиологов, всегда реально записаться. Или нам просто с поликлиникой повезло?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com