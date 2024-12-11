«Потом начались громкие взрывы, аж стекло тряслось» 11.12.2024, 12:25

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иллюстративное фото

В Боровлянах сгорело авто.

Читательница onliner.by Анна и ее муж услышали ночью негромкие хлопки, а затем — взрывы. Оказалось, что во дворе загорелся микроавтобус.

«Примерно в два часа ночи в Боровлянах загорелась машина, — поделилась с нами Анна. — По поводу хлопков муж сначала сказал, что это дети петарды взрывают. Потом начались громкие взрывы, аж стекло тряслось. Когда мы подошли к окну, то увидели объятый пламенем микроавтобус. Вызвали МЧС, они прибыли сразу же (видимо, кто-то до нас вызвал)».

«Когда я вышла на улицу, то увидела, что бус врезался в другую машину, набитую доверху какими-то бутылками в коробках», — добавила девушка. В результате пожара второй автомобиль также оказался поврежден.

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