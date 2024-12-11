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Массированный пожар: Генштаб ВСУ раскрыл детали удара по нефтебазе в Брянске

  • 11.12.2024, 12:22
  • 2,342
Массированный пожар: Генштаб ВСУ раскрыл детали удара по нефтебазе в Брянске

Она используется для снабжения оккупационной армии РФ.

В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, что в Брянской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

Отмечается, что НП «Брянск» - наливной пункт нефтепровода «Дружба», основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот НП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

«По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются», - заявили в Генштабе.

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