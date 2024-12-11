А жив ли Асад?
- Иван Преображенский
- 11.12.2024, 12:42
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В России диктатора никто не видел.
Башар Асад в Москве. Или не в Москве. Никто точно не знает.
Потому что, как отмечает Спектр, несмотря на заявления Кремля о предоставлении ему убежища «из соображений гуманитарного характера», Асада в России никто не видел. А в день его бегства из Сирии появлялись сообщения о том, что его самолет был сбит на взлете.
Так или иначе, приютить свергнутого диктатора, режим которого запомнится жесточайшими репрессиями, применением химического оружия против собственных граждан и наводнением страны интервентами, - вполне в духе традиций российской внешней политики.
За последние 80 лет в СССР и России оказывались не менее девяти низложенных глав государств. Не все – добровольно. Не все остались в ней навсегда. Но для каждого из них появление в Москве означало окончательный и бесповоротный крах политической карьеры.
Иван Преображенский, «Телеграм»