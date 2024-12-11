закрыть
11 декабря 2024, среда, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

А жив ли Асад?

  • Иван Преображенский
  • 11.12.2024, 12:42
  • 2,726
А жив ли Асад?
Иван Преображенский

В России диктатора никто не видел.

Башар Асад в Москве. Или не в Москве. Никто точно не знает.

Потому что, как отмечает Спектр, несмотря на заявления Кремля о предоставлении ему убежища «из соображений гуманитарного характера», Асада в России никто не видел. А в день его бегства из Сирии появлялись сообщения о том, что его самолет был сбит на взлете.

Так или иначе, приютить свергнутого диктатора, режим которого запомнится жесточайшими репрессиями, применением химического оружия против собственных граждан и наводнением страны интервентами, - вполне в духе традиций российской внешней политики.

За последние 80 лет в СССР и России оказывались не менее девяти низложенных глав государств. Не все – добровольно. Не все остались в ней навсегда. Но для каждого из них появление в Москве означало окончательный и бесповоротный крах политической карьеры.

Иван Преображенский, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников