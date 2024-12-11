В ГАИ показали, как скрытая камера помогла «привлечь» 61-летнего таксиста
- 11.12.2024, 12:54
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Всем белорусам приготовиться?
Милиция Могилевщины в своем аккаунте в TikTok поделилась видео того, как скрытая камера помогла привлечь к ответственности 61-летнего таксиста за рулем KIA. В ГАИ подчеркнули, что за маневры, попавшие в объектив камеры, любому водителю грозят штрафы, пишет «Телеграф».
Нарушение Правил дорожного движения (ПДД) зафиксировала камера, установленная, судя по всему, в салоне служебного авто инспекторов ГАИ. На одном из обозначенных перекрестков такси перестроилось из полосы в полосу, что прямо запрещено действующими правилами.
Согласно пункту 60 ППД Беларуси, «перестроение транспортных средств на перекрестке запрещается, кроме перекрестка, на котором организовано круговое движение».
В результате 61-летнего водителя остановили, составили на него административный протокол и выписали штраф.
Размер штрафа в ГАИ не уточнили, однако, согласно статье 18.13 Кодекса об административных нарушениях за нарушение правил проезда перекрестков в Беларуси грозит штраф от 3 до 10 базовых величин (от 120 до 200 рублей сегодня).
«Подобные действия подвергают опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения», — подчеркнули в ГАИ.
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