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Пескову лучше замолчать

  • Telegram-канал «Времени на раскачку нет»
  • 11.12.2024, 13:00
  • 1,486
Пескову лучше замолчать
Дмитрий Песков
Фото: EPA

О главных проблемах россиян.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что по результатам 300 тысяч обращений россиян к высшему начальству, составлен «топ-10 проблем россиян».

Что это за проблемы, Песков не сообщил, указал только на половозрастную структуру: «Мы имеем уже представление о возрастных параметрах тех, кто в основном обращается. Мы имеем представление о том, что это в основном больше все-таки женщин обращается».

Ценная информация. Интересно, входят ли в «топ проблем россиян» заботы верхушки – «война с НАТО», «на какое расстояние летит «Орешник», «борьба с ЛГБТ», «когда загнется Америка» и прочая чушь, которую скармливает стране пропаганда.

Мы, все же, думаем, что молчание Пескова о выявленных проблемах не случайно – они находятся в несогласии с тем, чем озабочено начальство. Думаем, что главная проблема в обращениях россиян – рост стоимости жизни и отсутствие перспектив в разных его формах («квартирный вопрос», низкие пенсии, проблемы ЖКХ и др.). Возможно, там же присутствует и пожелание установить мир. Поэтому говорить обо все этом Песков не хочет. Лучше замолчать.

Повестка Путина и повестка народа расходятся.

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

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