Пескову лучше замолчать
- Telegram-канал «Времени на раскачку нет»
- 11.12.2024, 13:00
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О главных проблемах россиян.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что по результатам 300 тысяч обращений россиян к высшему начальству, составлен «топ-10 проблем россиян».
Что это за проблемы, Песков не сообщил, указал только на половозрастную структуру: «Мы имеем уже представление о возрастных параметрах тех, кто в основном обращается. Мы имеем представление о том, что это в основном больше все-таки женщин обращается».
Ценная информация. Интересно, входят ли в «топ проблем россиян» заботы верхушки – «война с НАТО», «на какое расстояние летит «Орешник», «борьба с ЛГБТ», «когда загнется Америка» и прочая чушь, которую скармливает стране пропаганда.
Мы, все же, думаем, что молчание Пескова о выявленных проблемах не случайно – они находятся в несогласии с тем, чем озабочено начальство. Думаем, что главная проблема в обращениях россиян – рост стоимости жизни и отсутствие перспектив в разных его формах («квартирный вопрос», низкие пенсии, проблемы ЖКХ и др.). Возможно, там же присутствует и пожелание установить мир. Поэтому говорить обо все этом Песков не хочет. Лучше замолчать.
Повестка Путина и повестка народа расходятся.
Telegram-канал «Времени на раскачку нет»