Индия готова отказаться от нефти РФ 11.12.2024, 13:13

Названо условие.

Индия готова отказаться от российской нефти. Это возможно, если кто-то другой предложит Нью-Дели более низкие цены.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина» «Курс на Юг. Как Украина борется с влиянием России в Индии, Бразилии и Африке».

По ее словам, если кто-то другой предложит Индии более низкие цены, то страна откажется от российской нефти.

«Индия никогда не покупала российскую нефть до начала войны в Украине. Мы получали нефть из стран Персидского залива. Когда началась война и когда против России были применены санкции, Россия хотела выйти на другие экономики, и она давала нам большие скидки», - отметила научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института оборонных исследований и аналитики из Индии Свасти Рао.

Что касается российского оружия, после начала полномасштабного вторжения Индия не заключила с Россией ни одного нового контракта. И опять-таки, здесь есть очень прагматичные причины.

С одной стороны, Россия отправляет все оружие на фронт против Украины, и из-за этого уже сорвалось несколько заключенных ранее контрактов. Согласно мартовскому отчету Стокгольмского международного института исследований мира, в 2009 году Индия импортировала 76% оружия из России. В 2023 году доля РФ составила лишь 36%.

С другой стороны, возникает проблема технологий. В российском оружии было много иностранных деталей. Их поставки из Европы постепенно ограничиваются, на замену приходят китайские компоненты. И это вызывает у Индии беспокойство: не остались ли в китайских деталях какие-то уязвимости, что несет риски для индийской безопасности ввиду непростых отношений Нью-Дели и Пекина.

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