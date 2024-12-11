Полиция провела обыски в офисе президента Южной Кореи
- 11.12.2024, 13:23
Политику запретили покидать страну.
Полиция провела обыск в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Еля 11 декабря. Ему запрещено покидать страну.
Об этом сообщает Reuters.
«Этот рейд знаменует резкую эскалацию расследования против Юна и высших полицейских и военных офицеров из-за неожиданного объявления военного положения 3 декабря, которое ввергло четвертую по величине экономику Азии в конституционный кризис», - пишет издание.
Президент, который не появлялся на публике с субботы, отсутствовал во время полицейского рейда в этом офисе. Факт рейда подтвердил Reuters сотрудник службы безопасности президента. Полиция отказалась от комментариев.
Агентство новостей Yonhap сообщило, что полицейские следователи предъявили ордер на обыск, в котором субъектом указан Юн.
О Дон Вун, глава Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников и одного из агентств, которые сейчас расследуют аварию военного положения, заявил, что его ведомство «желает» арестовать Юна, если потребуется.
Сейчас Юн является фигурантом уголовного расследования по обвинениям в восстаниях и ему запрещено покидать страну, но он не был арестован и не допрошен властями.