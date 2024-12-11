закрыть
11 декабря 2024, среда, 14:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин бросил Сирию

4
  • Владимир Дубровский
  • 11.12.2024, 13:29
  • 3,804
Путин бросил Сирию

Теперь Украина может победить.

Падение режима Асада действительно увеличивает шансы на победу (да, именно победу!) Украины в войне, хотя связь здесь непрямая.

Победа для Украины и Запада — т. е. стабильный мир, живущий в порядке, основанном на правилах, — невозможна без смены режима в России, которой тот же Запад боится. И небезосновательно!

Президент США Джо Байден никогда не отважился бы на действия, приближающие такую смену, хотя и говорил когда-то об этом. Все возможности, которые предоставлялись в последние годы, были последовательно упущены, а действенные меры — такие, как герметизация и снижение ценового потолка на российскую нефть — не применялись.

Будущий президент США Дональд Трамп решительнее, но он пока все делает для того, чтобы сойтись с Владимиром Путиным «где-то посередине» — несмотря на то что Владимир Путин уже давно говорит, что «воюет с Америкой».

Предлагается — в ультимативной форме — компромисс, но он касается не самого суверенитета Украины, а только территорий: Трамп меньше всего хочет повторить «подвиг» предшественника в Афганистане, где террористам пришлось отдать страну целиком. Тут важно, что любые действенные гарантии от продолжения российской агрессии, естественно, неприемлемы для Путина, потому что его настоящая цель — уничтожить Украину как государство и нацию, а не просто отхватить кусок ее территории.

Главный шанс Украины описан Борисом Джонсоном: Путин, не получая желаемого, начнет быковать, и тогда Трамп (вместе с остальными сомневающимися) убедится, наконец, в его недоговороспособности и согласится принять риски, связанные со сменой режима в России в качестве меньшего зла. Здесь главная опасность — что Путин согласится.

Но попытка перемирия приведет к дестабилизации (подогретой Кремлем) в Украине, и на этом все закончится. В частности, Валерій Пекар вполне резонно заметил в своем анализе сценариев, что Путин, как бывший кагебешник, скорее будет не переть «в лоб», а попытается обвести Трампа вокруг пальца. Фиона Хилл хорошо описала, как это происходило раньше.

Однако Путину очень трудно и опасно отступать — не только психологически, но и, главное, с точки зрения его власти в России. Он пошел ва-банк – на уничтожение украинской государственности и идентичности, еще и в конституции зафиксировал присоединение четырех украинских областей. Между тем, он не просто диктатор (строго говоря, полноценным диктатором он пока не стал), а «верховный пахан» мафиозного государства. Которое так названо не потому, что там «правит мафия», а потому что оно устроено как мафия. Т. е. его власть — не от бога, а держится на самосбывающихся ожиданиях подчиненных. Такой пахан не может дать слабину (а слабиной в мафиозныхх кругах, да и вообще в русской культуре, считается компромисс), не имеет права на ошибку, и вообще должен быть кругом «альфа-самцом».

И надо помнить, что Путин разок уже зашкварился – во время пригожинского путча, когда струсил, сбежал и оставил подчиненных разгребать ситуацию. Это, как ни странно, сошло ему с рук — вероятно потому, что Пригожин был еще более страшной альтернативой. Та история уже подзабылась, но при любой серьезной разборке снова всплывет.

А провал в Сирии — совсем свежий, и после него соглашаться на компромисс, включающий отказ от главных «целей СВО» — еще труднее и рискованнее: получается, что отступление – уже «система», а не случайность.

Плюс, все отступления — сначала из Армении (из Нагорного Карабаха), теперь из Сирии — объясняются и оправдываются «высшим приоритетом», каковым для Путина, очевидно, является уничтожение Украины. Это, кстати, сильное косвенное доказательство того, что Путин пошел ва-банк и поставил все на победу в Украине.

И если он теперь откажется от борьбы за нее, то ему вспомнят и все «неприоритетные» поражения. Чем их больше — тем труднее ему отказаться от главной цели, ради которой все жертвы, ибо тогда неизбежно встанет вопрос о всех предыдущих отступлениях. Тем больше шанс на реализацию прогноза Бориса Джонсона.

Таким образом, крах одного диктатора сужает пространство для маневра для другого и увеличивает наши шансы на победу.

Владимир Дубровский, The Moscow Times

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников