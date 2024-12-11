Для белорусов увеличили консульский сбор при подаче на национальную польскую визу 1 11.12.2024, 13:38

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Изменения вступают в силу с 1 января.

С белорусов, подающих документы на национальную польскую визу, будут взимать консульский сбор в размере 60 евро. Об этом говорится в решении МИД Польши.

Ранее размер консульского сбора составлял 35 евро.

Изменения вступают в силу с 1 января.

От уплаты консульского сбора освобождаются люди, получающие национальную гуманитарную визу, визу по Карте поляка, несовершеннолетние, а также люди, моложе 25 лет, которые посещают в Польше образовательные или культурные мероприятия, организованные некоммерческими организациями.

До декабря 2022 года белорусы были освобождены от уплаты консульского сбора при подаче на национальную визу.

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