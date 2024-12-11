В Сирии казнен брат Асада, руководивший силовиками 11.12.2024, 13:40

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Он курировал войну против оппозиционных сил.

Двоюродного брата бежавшего диктатора Сирии Башара Асада Сулеймана аль-Асада публично казнили. Об этом сообщает Alkhali24.

По неподтвержденной информации мужчина был казнен через повешение на главной площади Латакии.

Сулейман Асад руководил силами Национальной обороны — это добровольческие военизированные формирования, созданные сирийским правительством во время гражданской войны при поддержке Ирана. Они были организованы по образцу иранского ополчения «Басидж» и направлены на борьбу против вооруженной оппозиции. НСО включали в себя различные этнические и религиозные группы и играли ключевую роль в поддержании контроля правительства над территориями.

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