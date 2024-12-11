В Беларуси задержали бывшего силовика, который записал видео о милиции 11.12.2024, 13:26

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Его недавно уволили из органов.

Силовики задержали блогера Алексея, который снял видео после увольнения из милиции. По крайней мере так утверждает близкий к силовикам канал, пишет «Наша Нiва».

В ролике, который пока не удален из тиктока, парень открывает рот под звук с лозунгом криминальной субкультуры АУЕ «Жизнь ворам, смерть мусо*ам». А надпись на видео гласит: «Ты, когда тебя уволили из ментовки».

Канал силовиков сообщает, что 20-летнего блогера недавно уволили из милиции, после чего он и записал такой ролик. Видео, опубликованное четыре дня назад, собрало почти 32 тысячи просмотров и попалось на глаза бывшим коллегам Алексея.

Последний ролик на канале, на который подписаны 617 человек, вышел пять часов назад. Судя по всему, тиктокера задержали недавно.

Что ему грозит, неизвестно. Однако силовики утверждают, что он «очень сожалеет и в дальнейшем снимать видео в тикток не намерен».

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