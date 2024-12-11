Кто из белорусов может взять отпуск в любое время года? 11.12.2024, 14:00

В Минтруда назвали девять категорий.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кто из работников имеет право взять отпуск в любое время года. Согласно законодательству, такая возможность предусмотрена сразу для 9 категорий населения, пишет «Телеграф».

Те, кто входит в список, могут отдохнуть когда захотят: хоть летом, хоть зимой. Если работодатель откажет, это будет считаться прямым нарушением Трудового кодекса Беларуси.

Так, в Министерстве труда и соцзащиты рассказали, что право на отпуск в приоритетном порядке имеют следующие категории белорусов:

лица моложе 18 лет;

матери (мачехи), воспитывающее двоих и более детей в возрасте до 14 лет, а также матери (мачехи), отцы (отчимы), которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;

работники, которые заболели и перенесли лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также других радиационных аварий;

работники-инвалиды, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС (если установлена причинная связь увечья или заболевания);

ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

работники (эвакуированные и отселенные), которые самостоятельно выехали с территории радиоактивного загрязнения из зон эвакуации (отчуждения), а также работники первоочередного отселения и последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года;

доноры крови и ее компонентов, которых наградили знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», а также знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор Общества Красного Креста БССР»;

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы и Трудовой Славы.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что право на отпуск в приоритетном порядке имеют и другие работники, если это прописано в законодательном акте, коллективном или трудовом договоре организации или предприятия.

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