Умер ректор БелГУТ, отчислявший студентов во время протестов
- 11.12.2024, 14:11
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Ему было 60 лет.
На 61-м году жизни скончался ректор Белорусского государственного университета транспорта Юрий Кулаженко, сообщается на сайте университета.
Юрий Кулаженко родился в 1964 году в Лоевском районе.
До 2004 года работал проректором Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, последние 8 лет — ректором БелГУТ.
«Он известен гомельчанам как выдающийся ученый, доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области математической логики», — говорится на сайте университета.
Правозащитники же напоминают, что Кулаженко был доверенным лицом Лукашенко, делегатом ВНС и осуждал протесты 2020 года, а также участвовал в репрессиях против студентов и преподавателей.