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Умер ректор БелГУТ, отчислявший студентов во время протестов

  • 11.12.2024, 14:11
  • 1,078
Умер ректор БелГУТ, отчислявший студентов во время протестов
Юрий Кулаженко

Ему было 60 лет.

На 61-м году жизни скончался ректор Белорусского государственного университета транспорта Юрий Кулаженко, сообщается на сайте университета.

Юрий Кулаженко родился в 1964 году в Лоевском районе.

До 2004 года работал проректором Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, последние 8 лет — ректором БелГУТ.

«Он известен гомельчанам как выдающийся ученый, доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области математической логики», — говорится на сайте университета.

Правозащитники же напоминают, что Кулаженко был доверенным лицом Лукашенко, делегатом ВНС и осуждал протесты 2020 года, а также участвовал в репрессиях против студентов и преподавателей.

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