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Z-каналы охватила паника из-за Сирии

  • 11.12.2024, 14:15
Z-каналы охватила паника из-за Сирии
Фото: AP

Последствия для РФ еще страшнее, чем думали ранее.

Среди российских военных пропагандистов началась настоящая паника из-за нарастающих проблем, связанных с потерей контроля над Сирией. Z-военкор Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале заявляет о катастрофических последствиях для российских военных и стратегических интересов страны, пишет «Диалог».

По словам Кашеваровой, российские военные базы в Сирии оказались в ловушке. База Хмеймим окружена повстанцами, которых российский МИД теперь называет «оппозицией». Внутри базы дежурят вооруженные группировки, а регулярные провокации и обстрелы создают угрозу безопасности военных.

«Башар Асад в Москве, а наши военные застряли и заблокированы в Сирии, Ливии, Африке. Наши базы оказались полностью блокированы, никого не впускают и не выпускают, все транспортные пути отрезаны», - возмущена она.

Тартус, важнейшая база для Военно-Морского флота России, фактически оставлен, а корабли с российскими военными находятся в прибрежной зоне. При этом транспортные пути для снабжения баз полностью отрезаны, что ставит военных в крайне сложное положение.

Кашеварова выражает обеспокоенность, что судьба российского военного присутствия в Сирии обсуждается на переговорах между Россией, Турцией, Ираном и другими странами. Однако перспективы не внушают оптимизма: «Если мы уходим из Сирии, теряется смысл «Африканского корпуса» Минобороны, а также стратегический транспортный хаб, обеспечивающий выход на Африку», — подчеркивает журналистка.

Кроме того, потеря Сирии даст Турции возможность усилить свои позиции на европейском энергетическом рынке, включая строительство трубопровода к Европе из Катара, что серьезно подорвет экономические интересы России.

Военные в ловушке и риск капитуляции

Кашеварова указывает, что российские военные на базах в Сирии оказались заблокированы, а срок их пребывания по предварительным договоренностям ограничен 75 сутками. Если ситуация не изменится, возможен вывод контингента морским путем.

В кулуарах растут опасения, что Россия может стать разменной монетой в больших геополитических играх. «Сирия превращается в инструмент давления на Россию, чтобы склонить ее к капитуляции на условиях, приемлемых для Украины и США», — считает Кашеварова.

Стратегические потери России

Уход России из Сирии станет не только военной, но и геополитической катастрофой. Потеря базы в Хмеймиме разрушит возможности проецирования силы на Ближний Восток и Африку. Это также ослабит российские позиции на переговорах с Западом, позволяя странам НАТО еще больше усиливать давление.

Слова Кашеваровой отражают нарастающее чувство безысходности среди российских пропагандистов. Потеря Сирии может стать символом глобального ослабления влияния России в мире и серьезным ударом по ее геополитическим амбициям.

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