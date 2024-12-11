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Лукашенко пошел дорогой Асада

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  • Виталий Портников
  • 11.12.2024, 14:19
  • 3,170
Лукашенко пошел дорогой Асада
Виталий Портников

Согласие с российскими политическими авантюрами всегда приводит к краху.

Скоротечный крах многолетнего режима Башара Асада в Сирии напомнил еще и о том, какой уровень зависимости режима нужен лидеру РФ Владимиру Путину

Такой уровень нужен для того, чтобы добиваться согласия с самыми неприглядными политическими авантюрами. За 16 лет, которые прошли со времени войны против Грузии и объявления России о признании «независимости» Абхазии и Южной Осетии, Кремлю так и не удалось добиться от мирового сообщества согласия с этим своим решением.

Для подавляющего большинства государств мира они как были, так и остаются частью международно признанной территории Грузии. Однако Сирия — вернее, даже не Сирия, а Сирийская Арабская Республика, провозглашенная теперь уже низвергнутым режимом — согласилась с этой «независимостью» грузинских регионов.

Большинство государств мира не признало аннексии Крыма, для них полуостров так и остался частью международно признанной территории Украины. Однако режим Асада поддерживал связи с Крымом так, как будто это регион Российской Федерации.

Оказывается, для того чтобы согласиться с нарушениями международного права Путиным, диктатора нужно в буквальном смысле слова усадить на штыки — российские штыки.

Даже с Лукашенко этот номер все еще не прошел, хотя зависимость белорусского диктатора от его российского покровителя очевидна.

И все же последний до сих пор не признал независимости Абхазии и Южной Осетии. Только после начала большой войны России против Украины, когда белорусскому диктатору уже не было куда отступать, Москве удалось добиться от него частной поездки в Абхазию и такой же встречи с теперь уже бывшим «президентом» этой непризнанной республики Асланом Бжанией в Минске.

И только сейчас в Беларуси удалось провести «дни Крыма». И только сейчас Лукашенко встретился с главой российского оккупационного руководства в Донецке Денисом Пушилиным так, как будто это обычный глава российского региона.

То есть для того, чтобы Лукашенко медленно, но верно пошел дорогой Асада, тоже понадобилась война.

Только в случае с Беларусью — это не гражданская война и помощь России в сохранении сирийского режима, а стремление народа к свержению диктатора и участие белорусского режима в войне России против Украины.

В любом случае, без понимания диктаторами того, что собственные соотечественники ненавидят установленные режимы, и их готовности участвовать в войнах, рассчитывать на согласие с нарушениями международного права не приходится.

Даже авторитарная власть прекрасно понимает, как опасно нарушение границ и как это возвращается бумерангом любому государству, согласному с таким нарушением. Поэтому попытки Путина придать легитимность своим авантюрам, уверен, всегда будут обречены на провал. Даже союзники Москвы будут удерживаться от согласия с независимостью Абхазии и Южной Осетии или аннексией украинских территорий.

Для такого согласия, как видим, нужна прямая зависимость — превращение того или иного государства в марионеточный режим, который напрямую зависит от поддержки Москвы.

Но и это поддержка, как мы убедились, не вечна — Башар Асад, который обещал еще в 2014-м году, что не будет вести себя так, как повел себя бывший украинский президент Виктор Янукович, отправился по тому же маршруту в Москву. Его крах перечеркивает все предыдущие дипломатические успехи Кремля.

Теперь Янукович может поделиться опытом с Асадом, а тому, думаю, не мешало бы поделиться опытом с Лукашенко: согласие с российскими политическими авантюрами всегда приводит к краху.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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