Старая «тройка» BMW из 90-х ушла с молотка по цене нового VW Touareg

Старая «тройка» BMW из 90-х ушла с молотка по цене нового VW Touareg1
- 11.12.2024, 14:22
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Авто оказалось редким раритетом.
В США на аукционе Cars and Bids продали необычную «тройку» BMW 1995 года выпуска. За авто с пробегом 164 тыс. км отдали 67 000 долларов (как за новый VW Touareg), хотя обычно подобные авто значительно дешевле. Об авто рассказали на сайте аукциона.
Дело в том, что с молотка ушло купе BMW M3 E36 в очень редком исполнении GT. Изготовили всего 356 таких автомобилей.
Спорткар BMW M3 GT выпустили, чтобы допустить модель к соревнованиям FIA GT и IMSA. Для этого купе сделали похожим на гоночные авто.
BMW M3 E36 получил новый передний бампер со сплиттером, большое антикрыло и особые 17-дюймовые диски. Кроме того, все 356 авто покрасили в темно-зеленый цвет British Racing Green.
Чтобы облегчить спорткар, двери выполнили из алюминия. Это, а также другие модификации, уменьшило массу BMW M3 GT на 30 кг. Жесткость кузова увеличили распорки.
В салоне установлены спортивные сиденья с подогревом, обшитые зеленой кожей Nappa и алькантарой. Кроме того, в отделке появились карбоновые вставки.
Мощность 3,0-литровой шестерки увеличили с 286 до 295 сил. Максимальная скорость выросла до 275 км/ч. Управляемость авто улучшил самоблокирующийся дифференциал.