Стала известна дата суда над Славой Комиссаренко

Стала известна дата суда над Славой Комиссаренко6
- 11.12.2024, 14:29
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Известного комика будут судить заочно.
Следственный комитет завершил специальное производство в отношении комика Славы Комиссаренко. Процесс над стендапером начнется 24 декабря в Минском городском суде, пишет «Зеркало».
39-летнего Комиссаренко обвиняют по трем статьям УК:
• «Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности» (ч. 1 ст. 130);
• «Клевета в отношении Александра Лукашенко, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления» (ч. 2 ст. 367);
• «Публичное оскорбление Александра Лукашенко» (ч. 1 ст. 368).
В настоящее время Слава Комиссаренко проживает за границей, его будут судить заочно.
Слава Комиссаренко — известный белорусский стендапер. После президентских выборов в Беларуси 2020 года Комиссаренко не раз высказывался об их фальсификации и осуждал насилие со стороны силовиков против протестующих. В своих выступлениях он пародировал Александра Лукашенко и называл его «чык-чырыкам».