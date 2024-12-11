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Стала известна дата суда над Славой Комиссаренко

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  • 11.12.2024, 14:29
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Стала известна дата суда над Славой Комиссаренко
Слава Комиссаренко

Известного комика будут судить заочно.

Следственный комитет завершил специальное производство в отношении комика Славы Комиссаренко. Процесс над стендапером начнется 24 декабря в Минском городском суде, пишет «Зеркало».

39-летнего Комиссаренко обвиняют по трем статьям УК:

• «Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности» (ч. 1 ст. 130);

• «Клевета в отношении Александра Лукашенко, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления» (ч. 2 ст. 367);

• «Публичное оскорбление Александра Лукашенко» (ч. 1 ст. 368).

В настоящее время Слава Комиссаренко проживает за границей, его будут судить заочно.

Слава Комиссаренко — известный белорусский стендапер. После президентских выборов в Беларуси 2020 года Комиссаренко не раз высказывался об их фальсификации и осуждал насилие со стороны силовиков против протестующих. В своих выступлениях он пародировал Александра Лукашенко и называл его «чык-чырыкам».

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