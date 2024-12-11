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Крупнейший СПГ-проект «Газпрома» рискует остаться без главных покупателей

  • 11.12.2024, 14:45
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Крупнейший СПГ-проект «Газпрома» рискует остаться без главных покупателей

Начинают истекать долгосрочные контракты.

СПГ-проект «Сахалин-2», реализуемый «Газпромом» и имеющий в качестве клиентов японские компании, вскоре может начать их терять. Через год начинают истекать долгосрочные контракты на поставку им газа. Но переход Японии на возобновляемую энергию, доступность СПГ из других источников и общее стремление западных стран и их союзников отказаться от российского сырья подрывают спрос на сахалинский СПГ.

«Сахалин-2» не находится под санкциями США, но поддержание нынешнего уровня поставок может оказаться проблематичным из-за соглашения между странами «большой семерки» о снижении зависимости от российских энергоносителей, сказал Reuters представитель министерства промышленности Японии. Окончательное решение, по его словам, остается за покупателями, в число которых входит несколько коммунальных предприятий.

При этом потребность Японии в СПГ, по прогнозам, будет снижаться, в том числе из-за развития зеленой энергетики. Правительство планирует к 2030 г. уменьшить долю газа в производстве электроэнергии до 20% с 33% в 2023 г. и увеличить долю возобновляемых источников с 26% до 38%. «В нашем регионе производится много возобновляемой энергии, поэтому вопрос о том, продлевать контракт или нет, будет зависеть от объема ее будущих мощностей», – сказал Reuters один из японских покупателей газа с «Сахалина-2».

Страна все более активно сама торгует СПГ: в предыдущем финансовом году, который завершился в марте 2024 г., она провела операции на 38,3 млн тонн, что в шесть с лишним раз превышает объем закупок у России. Поэтому у Японии появляется больше возможностей по перенаправлению грузов на внутренний рынок, отмечает Кристофер Доулман, специалист по СПГ из Института экономики энергетики и финансового анализа:

— Покупатели могут позволить контрактам с «Сахалином-2» истечь, не нанеся урона энергетической безопасности Японии.

Контракты будут истекать в период с 2026 по 2033 гг., первый закончится у электрогенерирующей компании JERA, которая ежегодно получает 0,5 млн тонн СПГ. Президент JERA Хисахиде Окуда говорил в ноябре, что компания еще не приняла решения о продлении контракта. По словам источника Reuters в компании, близость «Сахалина-2» к Японии является важным фактором: «Если мы сможем покупать, не нарушая никаких санкций, мы продолжим это делать ради обеспечения энергетической безопасности».

Вместе с тем, сохраняются вопросы относительно возможности обеспечить необходимое производство СПГ. Основное газовое месторождение «Сахалина-2», Лунское, истощается, период постоянной добычи газа на нем был рассчитан до 2028 г. «Газпрому» пришлось составлять дополнительный вариант разработки, по которому период стабильной добычи был продлен до 2033 г., сообщал в июне «Интерфакс» со ссылкой на публикацию в журнале «Газовая промышленность». Разработка расположенного неподалеку месторождения Южно-Киринское сильно задерживается: добыча должна была начаться в 2021 г., но буровую платформу для первой скважины «Газпром» получил только в июле этого года.

В 2023 г. «Сахалин-2», в котором японские компании Mitsui и Mitsubishi в совокупности владеют 22,5% акций, произвел более 10 млн тонн СПГ. Япония по долгосрочным контрактам приобретает 5 млн тонн. Всего она закупает у России 6 млн тонн в год, или 9% необходимого ей СПГ.

После начала развязанной Владимиром Путиным войны в Украине японские компании стали увеличивать закупки в странах-союзниках, таких как США и Австралия, а также в Малайзии и Омане. Новые СПГ-проекты на Аляске и в западной Канаде активно договариваются с Японией и Южной Кореей о будущем экспорте по долгосрочным контрактам: поставки из этих мест идут всего на несколько дней дольше, но их геополитический риск – ниже.

СПГ с Аляски «очень поможет противостоять агрессивной Компартии Китая и избавить наших союзников в Японии и Корее от российского газа», заявил Reuters сенатор от штата Дэн Салливан. Проект LNG Canada, возглавляемый Shell, начнет экспорт, в том числе в Японию, в следующем году, еще два проекта должны начать работу в 2027 и 2028 гг.

Канадские газовые компании ведут переговоры с японскими о поставках СПГ, производство которого начнется вскоре после истечения срока части контрактов с «Сахалином-2», сообщил агентству источник в отрасли.

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