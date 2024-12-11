закрыть
11 декабря 2024, среда, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Пинщине женщина бросилась под поезд из-за давления силовиков

  • 11.12.2024, 14:57
  • 1,260
На Пинщине женщина бросилась под поезд из-за давления силовиков
Светлана Крутикова

Не выдержала проверок и регулярного психологического давления со стороны милиционеров.

На Пинщине покончила жизнь самоубийством Светлана Крутикова, осужденная за «распространение экстремистских материалов». Во вторник она бросилась под поезд, пишет телеграм-канал dissidentyby.

Знакомые говорят, что Крутикова не выдержала проверок, обысков, лишения свободы и регулярного психологического давления со стороны милиционеров. Других предпосылок для такого поступка у женщины быть не могло. Ее запомнили очень активной и жизнерадостной.

Светлана Крутикова жила в Пинском районе. Женщину несколько раз судили по «экстремистским» статьям и отправляли под административный арест (последний раз в Пинске 6 ноября).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип