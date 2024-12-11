На Пинщине женщина бросилась под поезд из-за давления силовиков 11.12.2024, 14:57

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Светлана Крутикова

Не выдержала проверок и регулярного психологического давления со стороны милиционеров.

На Пинщине покончила жизнь самоубийством Светлана Крутикова, осужденная за «распространение экстремистских материалов». Во вторник она бросилась под поезд, пишет телеграм-канал dissidentyby.

Знакомые говорят, что Крутикова не выдержала проверок, обысков, лишения свободы и регулярного психологического давления со стороны милиционеров. Других предпосылок для такого поступка у женщины быть не могло. Ее запомнили очень активной и жизнерадостной.

Светлана Крутикова жила в Пинском районе. Женщину несколько раз судили по «экстремистским» статьям и отправляли под административный арест (последний раз в Пинске 6 ноября).

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