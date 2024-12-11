закрыть
11 декабря 2024, среда, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Трамп начнет «бомбить» экономику РФ

2
  • 11.12.2024, 15:14
  • 4,248
The Telegraph: Трамп начнет «бомбить» экономику РФ
Фото: AP

Если Путин не захочет прекратить войну.

На фоне продолжающегося военного конфликта в Украине Россия сталкивается с нарастающими экономическими трудностями, что значительно ослабляет ее позиции на мировой арене. Ситуацию усугубляет приход к власти в США Дональда Трампа, который хоть и неоднократно высказывался о намерениях завершить войну в Украине, может поставить ультиматум Москве, что ударит по экономическому потенциалу РФ. Об этом говорится в материале The Telegraph.

После победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году в Кремле ожидали смягчения внешнеполитического курса США, что сопровождалось оптимистическими настроениями. Однако в течение своего президентского срока Трамп ввел более 40 пакетов санкций против России, значительно усилив экономическое давление.

Эти меры включали ограничения на доступ к западным технологиям, удары по ключевым секторам, таким как энергетика и финансы, а также изоляцию отдельных банков и компаний. В результате российская экономика столкнулась с системным кризисом: экспорт нефти сократился вдвое, а поступления в бюджет не покрывают военные расходы, которые потребляют до 10% ВВП.

С приближением новых президентских выборов в США Кремль рассчитывал на дестабилизацию американской демократии, которая могла бы ослабить глобальное лидерство Вашингтона. Однако этого не произошло. Успехи Трампа в укреплении экономической мощи США и его ультимативный подход к международной политике грозят новыми вызовами для Москвы.

От санкций к стратегическому давлению

Политический аналитик Антон Барбашин из Riddle Russia отмечает, что позиция Трампа не оставляет сомнений: если Россия попытается затянуть конфликт, экономические меры будут ужесточены, а санкционная политика усилится.

По его словам, в Кремле ожидают, что Трамп поставит ультиматумы и Киеву, и Москве. Например, если украинский президент Владимир Зеленский не согласится на мирные условия, США прекратят всю военную помощь; если же Путин не будет уступчив, Вашингтон усилит военную помощь и начнет «ковровые бомбардировки российской экономики».

Таким образом, полагают эксперты, в случае возвращения Трампа на пост президента давление на Россию только усилится. Новый глава Белого дома может предъявить жесткие требования как Москве, так и Киеву, добиваясь скорейшего завершения конфликта на условиях, выгодных США. Это ставит Кремль перед сложным выбором — продолжать войну на фоне растущей изоляции или идти на уступки в рамках мирных переговоров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип