Оккупированная Россией Абхазия осталась без света 6 11.12.2024, 15:33

4,924

Ситуация может усугубиться.

Жителям оккупированной Россией Абхазии отключили свет. Ингурская гидроэлектростанция остановлена из-за недостатка воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную компанию «Черноморэнерго».

Компания обнародовала график, согласно которому свет абонентам включат с 07:00 до 21:00 всего на 1 час 24 минуты.

Ранее «Черноморэнерго» сообщило о вынужденной приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции «в связи критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды».

По данным местных изданий, с 9 декабря электроснабжение было бесперебойным лишь в ночное время.

Оккупационная администрация сообщала, что ситуация может усугубиться, если не будут найдены средства для оплаты российского перетока.

«Ингури ГЭС» - самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Ее ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприемник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС - на абхазской стороне. Абхазия бесплатно получает 40% электроэнергии, выработанной на станции в течение года.

Россия оккупировала Абхазию в начале 1990-х годов и разместила там свои военные базы. Эта часть Грузии пришла в экономический упадок.

Отметим, кризис грозит и другому оккупированному Россией региону. В Приднестровье (Молдова) ввели чрезвычайное экономическое положение в связи с риском прекращения поставок в регион российского газа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com