Дедушка из Витебска запостил фото с коробкой от телевизора и стал звездой соцсетей

Дедушка из Витебска запостил фото с коробкой от телевизора и стал звездой соцсетей3
- 11.12.2024, 15:41
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А его друг превратился в мем.
Пенсионер Петрович из Витебска стал звездой тиктока, просто показывая свои архивные фотографии и рассказывая истории о друзьях.
Началось все с фотографии, на которой Петрович и его друг несут коробку с новым 65-дюймовым телевизором, пишет Onliner.
«Смотрите, друзья, я тут покупал телевизор, и помогает мне его тащить известный человек в Витебске Виктор по кличке Тюка — известный парень в Витебске, правда, давно в Германии живет. Кто его знает? Любопытны отклики», — говорил голос за кадром.
Ролик с этой фотографией внезапно завирусился в тиктоке, собрав 1,8 миллиона просмотров. А еще он превратил Витю Тюка из Германии в мем.
Комментаторы начали массово создавать аккаунты от лица того самого Витьки Тюка, телевизора, самоката и других персонажей с фотографий дедушки и оставлять сообщения от их лица. Персонажи теперь устраивают диалоги в комментариях под всеми видео Петровича.
Петрович продолжал снимать ролики, и его вселенная разрасталась. В комментарии под видео про самокат «Британец» даже пришел известный российский актер Сергей Бурунов, который, как оказалось, тоже знает Петровича и следит за его творчеством.
Буквально за неделю Петрович стал звездой: его узнают на улицах родного Витебска, а сам он теперь ездит на машине с наклейкой «Петрович TV», выкладывает по два-три ролика в день и регулярно проводит стримы.
В одном из последних роликов мужчина сообщил, что тот самый Витька Тюка тоже в курсе своей внезапной славы и впервые за много лет собирается приехать к нему в гости из Германии на Новый год. Радости комментаторов не было предела.
«Наконец-то главные герои саги Петровича соберутся вместе», — пишут зрители.
@petrovich_vitebsk2
Витька Тюка ..приехал ..♬ оригинальный звук - Petrovich_Vitebsk2