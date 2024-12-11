Дедушка из Витебска запостил фото с коробкой от телевизора и стал звездой соцсетей 3 11.12.2024, 15:41

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Петрович — звезда тиктока из Витебска

А его друг превратился в мем.

Пенсионер Петрович из Витебска стал звездой тиктока, просто показывая свои архивные фотографии и рассказывая истории о друзьях.

Началось все с фотографии, на которой Петрович и его друг несут коробку с новым 65-дюймовым телевизором, пишет Onliner.

«Смотрите, друзья, я тут покупал телевизор, и помогает мне его тащить известный человек в Витебске Виктор по кличке Тюка — известный парень в Витебске, правда, давно в Германии живет. Кто его знает? Любопытны отклики», — говорил голос за кадром.

Ролик с этой фотографией внезапно завирусился в тиктоке, собрав 1,8 миллиона просмотров. А еще он превратил Витю Тюка из Германии в мем.

Комментаторы начали массово создавать аккаунты от лица того самого Витьки Тюка, телевизора, самоката и других персонажей с фотографий дедушки и оставлять сообщения от их лица. Персонажи теперь устраивают диалоги в комментариях под всеми видео Петровича.

Петрович продолжал снимать ролики, и его вселенная разрасталась. В комментарии под видео про самокат «Британец» даже пришел известный российский актер Сергей Бурунов, который, как оказалось, тоже знает Петровича и следит за его творчеством.

Буквально за неделю Петрович стал звездой: его узнают на улицах родного Витебска, а сам он теперь ездит на машине с наклейкой «Петрович TV», выкладывает по два-три ролика в день и регулярно проводит стримы.

В одном из последних роликов мужчина сообщил, что тот самый Витька Тюка тоже в курсе своей внезапной славы и впервые за много лет собирается приехать к нему в гости из Германии на Новый год. Радости комментаторов не было предела.

«Наконец-то главные герои саги Петровича соберутся вместе», — пишут зрители.

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