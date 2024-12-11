закрыть
11 декабря 2024, среда, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дедушка из Витебска запостил фото с коробкой от телевизора и стал звездой соцсетей

3
  • 11.12.2024, 15:41
  • 3,680
Дедушка из Витебска запостил фото с коробкой от телевизора и стал звездой соцсетей
Петрович — звезда тиктока из Витебска

А его друг превратился в мем.

Пенсионер Петрович из Витебска стал звездой тиктока, просто показывая свои архивные фотографии и рассказывая истории о друзьях. 

Началось все с фотографии, на которой Петрович и его друг несут коробку с новым 65-дюймовым телевизором, пишет Onliner.

«Смотрите, друзья, я тут покупал телевизор, и помогает мне его тащить известный человек в Витебске Виктор по кличке Тюка — известный парень в Витебске, правда, давно в Германии живет. Кто его знает? Любопытны отклики», — говорил голос за кадром.

Ролик с этой фотографией внезапно завирусился в тиктоке, собрав 1,8 миллиона просмотров. А еще он превратил Витю Тюка из Германии в мем.

Комментаторы начали массово создавать аккаунты от лица того самого Витьки Тюка, телевизора, самоката и других персонажей с фотографий дедушки и оставлять сообщения от их лица. Персонажи теперь устраивают диалоги в комментариях под всеми видео Петровича.

Петрович продолжал снимать ролики, и его вселенная разрасталась. В комментарии под видео про самокат «Британец» даже пришел известный российский актер Сергей Бурунов, который, как оказалось, тоже знает Петровича и следит за его творчеством.

Буквально за неделю Петрович стал звездой: его узнают на улицах родного Витебска, а сам он теперь ездит на машине с наклейкой «Петрович TV», выкладывает по два-три ролика в день и регулярно проводит стримы.

В одном из последних роликов мужчина сообщил, что тот самый Витька Тюка тоже в курсе своей внезапной славы и впервые за много лет собирается приехать к нему в гости из Германии на Новый год. Радости комментаторов не было предела. 

«Наконец-то главные герои саги Петровича соберутся вместе», — пишут зрители.

@petrovich_vitebsk2

Витька Тюка ..приехал ..

♬ оригинальный звук - Petrovich_Vitebsk2

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип