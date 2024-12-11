The Times: У Путина случился огромный геополитический провал 11.12.2024, 15:57

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Свержение Асада имеет далеко идущие последствия.

Правитель России Владимир Путин начал военную операцию в Сирии в 2015 году якобы для борьбы с «международным терроризмом». При этом его настоящей целью было совершение терроризма против порабощенного населения страны. Об этом говорится в материале The Times.

Издание напоминает, что российская авиация неоднократно бомбила больницы и гражданские районы в Сирии. Аналогичная тактика была использована в жестокой войне Путина против Украины.

«Крах тирании Башара Асада является прежде всего долгожданным облегчением для народа Сирии, он также знаменует, в геополитическом плане, огромную неудачу для Кремля», - пишет СМИ.

Авторы считают, что вмешиваясь в войну Асада, режим Путина представлял, что применение силы без ограничений или уважения к международному гуманитарному праву решительно изменит баланс сил в стране и регионе, и некоторое время казалось, что это удалось - в частности, США, Турция и Саудовская Аравия перестали требовать ухода Асада как предпосылки переговоров о будущем Сирии:

«Путин позиционировал себя одновременно и как честного посредника, и как борца с исламистским экстремизмом в регионе. Ни одна из этих вещей не является правдой».

В то же время, утверждает издание, Путин «продал» сменявшим друг друга администрациям США идею, что он может сдержать Асада и заставить его уничтожить запасы химического оружия. При этом режим Путина никогда не отказывался от своей цели позволить Асаду победить любыми средствами. В свою очередь западные правительства последовательно и обманчиво рассматривали Россию как неотъемлемую часть любого урегулирования путем переговоров.

«Путин рассматривал вторжение России в Сирию как часть более широкой цели, региональной и глобальной. Он считал себя надежным партнером для своих союзников, не обремененным тонкостями минимизации жертв среди гражданского населения, и, следовательно, сдерживающим фактором для западного вмешательства. ... Западные правительства не должны позволять ему вообще говорить о том, что сейчас происходит в Сирии и на Ближнем Востоке», - резюмирует СМИ.

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