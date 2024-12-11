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Слова Лукашенко — это шапито

  • 11.12.2024, 16:17
Слова Лукашенко — это шапито

Россия использует его как элемент пропаганды.

Лукашенко известил всех, что «ввез ядерные боеголовки. «Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — сказал он.

То что спикером эскалации становится Лукашенко, демонстрирует уровень ее снижения. Слова Лукашенко обладают крайне низким весом. Слова Лукашенко — это шапито. И Россия использует его как элемент пропаганда, нацеленной на внутреннюю аудиторию.

Военные эксперты не верят заявлениям Лукашенко и считают, что они в основном выдуманы. Лукашенко не тот спикер, слова которого серьезно воспринимает Запад.

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