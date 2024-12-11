Слова Лукашенко — это шапито 11.12.2024, 16:17

Россия использует его как элемент пропаганды.

Лукашенко известил всех, что «ввез ядерные боеголовки. «Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — сказал он.

То что спикером эскалации становится Лукашенко, демонстрирует уровень ее снижения. Слова Лукашенко обладают крайне низким весом. Слова Лукашенко — это шапито. И Россия использует его как элемент пропаганда, нацеленной на внутреннюю аудиторию.

Военные эксперты не верят заявлениям Лукашенко и считают, что они в основном выдуманы. Лукашенко не тот спикер, слова которого серьезно воспринимает Запад.

Telegram-канал «Брифинг»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com