«Все может развалиться»: Кремль приготовился распрощаться с военными базами в Сирии 11.12.2024, 16:35

Россия теряет влияние как на Ближнем Востоке, так и на Западе.

Стремительное крушение режима Башара Асада в Сирии, вероятно, лишит Россию единственной базы военно-морского флота за рубежом, а также военных активов, в которые Кремль мог инвестировать сотни миллиардов рублей за последние 9 лет.

Полный выход России из Сирии с потерей порта Тартус и авиабазы Хмеймим вероятен, сообщили The Moscow Times два российских дипломата на условиях анонимности. Российский военный контингент в Сирии, который на пике кампании поддержки Асада насчитывал десятки тысяч военных, оказался заблокирован в местах дислокации после того, как антиасадовские оппозиционные силы установили полный контроль над территориями, где находятся Тартус и Хмеймим.

Россия использовала свои дипломатические и военные каналы для связи со всеми крупными игроками в регионе — оппозицией, Стамбулом, Иерусалимом, Вашингтоном и Лондоном, чтобы сообщить, что она «применит значительные военные усилия — авиацию и ракеты, если что-то случится с ее военным персоналом в Тартусе и Хмеймиме», сообщил The Moscow Times российский дипломат.

Однако успех этой дипломатии не гарантирован. «Это повлияет на российскую логистику по снабжению Африканского корпуса и все эти амбиции регионального присутствия. Все может развалиться. Альтернативу можно найти, например, в Алжире, но в любом случае все станет гораздо сложнее», — отмечает Александр Габуев, директор Центра Россия — Евразия Карнеги в Берлине.

Режим Асада и возможности, которые он предоставлял Москве в обмен на поддержку, «были очень важной козырной картой, которой мы теперь лишены», сказал источник The Moscow Times, близкий к министерству иностранных дел. Однако, настаивает он, произошедшее — это «в первую очередь поражение Ирана, поскольку Тегеран инвестировал в Сирию больше и потерял там больше».

Лишившись баз в Сирии, Россия теряет влияние как на Ближнем Востоке, так и на Западе, считает Борис Бондарев, бывший сотрудник российской миссии при ООН в Женеве, который ушел в отставку в знак протеста после вторжения в Украину.

«С 2014 года Путин использовал это как платформу, чтобы заставить Саудовскую Аравию, Катар, Иран, Египет и Израиль, и, естественно, страны Западной Европы и США считаться с ним», — сказал Бондарев.

Двое действующих чиновников, ранее служивших в военных и дипломатических структурах, настаивают, что ситуация не такая драматичная. По словам одного из них, Асад и Сирия стали для Путина «чемоданом без ручки», а другой отмечает, что расходы на их содержание теперь перенаправлены на кампанию в Украине. «Дополнительные эскадрильи российской авиации теперь будут переброшены для работы по украинским целям с чистой совестью», — пояснил он.

Бегство Асада, который стал шестым иностранным диктатором, получившим убежище в России после краха своего режима, стало репутационной проблемой для Кремля. «Демонстрация того, что Россия не бросает своих, в отличие от [президента США] Обамы, Путин может проводить красные линии и готов выступать с позиции силы, вмешиваясь в относительно далекие регионы и достигая своих целей с жесткостью. Теперь все это рухнуло как карточный домик», — отмечает Габуев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com