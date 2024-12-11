«Будет еще как энергетик работать»1
- 11.12.2024, 16:55
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Как белорусы оценили куртки с подогревом отечественного производства.
В ассортименте одного из гомельских магазинов заметили куртки с подогревом производства бобруйской фабрики «Славянка», анонсированные предприятием этой весной, пишет «Телеграф».
Авторы видео, опубликованном в TikTok-аккаунте пользователя под ником v.e.s.na, продемонстрировали ассортимент курток, баек и жилеток в фирменном магазине «Славянки», в которых можно одним нажатием кнопки включить подогрев.
Весь «секрет» кроется в спрятанном в одном из карманов аккумуляторе, к которому обычным проводком подсоединены нагревательные элементы, размещённые, в частности, на спинке курки.
Стоит куртка, взятая авторами ролика на обзор, судя по этикетке, 241,8 рубля. Однако в комментариях под роликом зрители рассказали, что цена на некоторые модели ниже. Например, зритель из в Жлобина сообщил, что похожую куртку у них можно купить за 178 рублей. Кстати, в более низкой ценовой категории — от 150 рублей — можно сегодня найти аналогичные куртки с подогревом китайского производства на популярных торговых интернет-площадках.
Комментаторы на этот разделились на два лагеря: тех, кому «тоже надо», и скептиков, у которых возникло немало технических вопросов к производителю.
Так, зрители поинтересовались, как «как стирать» такое «чудо техники» и насколько оно безопасно, если вдруг в такой одежде попадёшь под дождь.
«Коротнёт — и будет ещё как энергетик работать», — сострил один из комментаторов.
Некоторые также выказывали сомнение в том, что в Беларуси с её постоянно теплеющим климатом вообще нужны подобные «новинки».
«У нас такие зимы в Беларуси, что в осенней куртке и кофте нормально», — написала одна из зрительниц, а другая предложила «замерзающим» дешёвый лайхак.
«Солевую грелку во внутренние карманы — и будет вам счастье, и не нужен пауэрбанк никакой», — написала она.
@v.e.s.na Продается в Гомеле. А вы как согреваетесь зимой?:)) #курткасподогревом #зима #тепло #гомель #обзоргомель #беларусь ♬ Funny - Gold-Tiger