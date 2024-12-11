Сирийский и белорусский вариант 1 Виталий Цыганков

11.12.2024, 17:02

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Виталий Цыганков

Лукашенковские чиновники начнут переобуваться.

С восторгом наблюдаю, как сирийские послы, чиновники проклинают диктаторский режим Асада.

Представляю себе, как это будут делать наши нынешние чиновники после ухода (в той или иной форме) Лукашенко.

Как будут доказывать, что работали не на режим, а на страну, рассказывать, как им было трудно бороться с другими, намного худшими. Перечислять, сколько хорошего, и не всегда заметного, они сделали ради Беларуси.

И как они на самом деле всеми своими действиями приближали этот момент.

Виталий Цыганков, Telegram

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