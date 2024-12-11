В России ввели карточки на рыбу 7 11.12.2024, 17:10

4,598

Карточки введены на Камчатке.

Жителям Камчатки начали выдавать карточки для льготной покупки рыбы в рамках проекта «Камчатская рыба». Карты, по которым продукцию можно приобрести со значительной скидкой, предоставляются отдельным категориям граждан через многофункциональные центры (МФЦ). Система работает в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районах.

Жительница Камчатки Елена в беседе с «Говорит НеМосква» рассказала, что на данный момент найти рыбу дешевле 400 рублей за килограмм в магазинах практически невозможно. Однако по специальным картам горбушу можно будет купить за 92 рубля за килограмм, а кету — за 118 рублей. Также по льготной цене будут доступны кальмары, сельдь, камбала и минтай. В то же время Елена выразила сомнения в качестве продукции, продаваемой со скидкой. Она напомнила, что аналогичная акция осенью вызвала претензии у пенсионеров: рыба за 100 рублей за килограмм оказалась низкого качества. «Мясо от костей отваливалось при разморозке», — пояснила она.

Елена также отметила, что губернатор Камчатки Владимир Солодов, по ее мнению, «любит рассказывать сказки». Она напомнила, что глава региона ранее «обещал камчатской рыбой всю Россию накормить», а теперь он «кое-как пытается льготников обеспечить». «Вот так, мы — рыбный край, а рыба вся в Китае, Южной Корее, Японии. Порой на материке можно купить дешевле», — посетовала женщина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com