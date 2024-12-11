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В России ввели карточки на рыбу

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  • 11.12.2024, 17:10
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В России ввели карточки на рыбу

Карточки введены на Камчатке.

Жителям Камчатки начали выдавать карточки для льготной покупки рыбы в рамках проекта «Камчатская рыба». Карты, по которым продукцию можно приобрести со значительной скидкой, предоставляются отдельным категориям граждан через многофункциональные центры (МФЦ). Система работает в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районах.

Жительница Камчатки Елена в беседе с «Говорит НеМосква» рассказала, что на данный момент найти рыбу дешевле 400 рублей за килограмм в магазинах практически невозможно. Однако по специальным картам горбушу можно будет купить за 92 рубля за килограмм, а кету — за 118 рублей. Также по льготной цене будут доступны кальмары, сельдь, камбала и минтай. В то же время Елена выразила сомнения в качестве продукции, продаваемой со скидкой. Она напомнила, что аналогичная акция осенью вызвала претензии у пенсионеров: рыба за 100 рублей за килограмм оказалась низкого качества. «Мясо от костей отваливалось при разморозке», — пояснила она. 

Елена также отметила, что губернатор Камчатки Владимир Солодов, по ее мнению, «любит рассказывать сказки». Она напомнила, что глава региона ранее «обещал камчатской рыбой всю Россию накормить», а теперь он «кое-как пытается льготников обеспечить». «Вот так, мы — рыбный край, а рыба вся в Китае, Южной Корее, Японии. Порой на материке можно купить дешевле», — посетовала женщина.

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