ГУР подорвало нефтебазу в российском Брянске

ГУР подорвало нефтебазу в российском Брянске1
- 11.12.2024, 17:22
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Подробности от украинской разведки.
Главное управление разведки Минобороны и Силы обороны Украины с помощью беспилотников осуществили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области РФ в ночь на 11 декабря.
Об этом NV сообщили источники в украинских спецслужбах.
По данным собеседника, огневое поражение нефтебазы Нефтебаза Брянская произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.
В результате атаки «неугомонных птичек» поражены по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.
В Силах обороны подчеркивают, что этот объект непосредственно задействован в поддержке российской агрессии против Украины, в частности обеспечение оккупационной армии горюче-смазочными материалами.
Источник также отметил, что местное население делятся результатами атаки, в частности предрождественскими фейерверками на нефтебазе, в соцсетях.