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ГУР подорвало нефтебазу в российском Брянске

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  • 11.12.2024, 17:22
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ГУР подорвало нефтебазу в российском Брянске

Подробности от украинской разведки.

Главное управление разведки Минобороны и Силы обороны Украины с помощью беспилотников осуществили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области РФ в ночь на 11 декабря.

Об этом NV сообщили источники в украинских спецслужбах.

По данным собеседника, огневое поражение нефтебазы Нефтебаза Брянская произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

В результате атаки «неугомонных птичек» поражены по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

В Силах обороны подчеркивают, что этот объект непосредственно задействован в поддержке российской агрессии против Украины, в частности обеспечение оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Источник также отметил, что местное население делятся результатами атаки, в частности предрождественскими фейерверками на нефтебазе, в соцсетях.

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