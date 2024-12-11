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В Сирии повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада

  • 11.12.2024, 17:30
  • 3,886
В Сирии повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада

Мавзолей сирийских диктаторов подожгли.

В среду, 11 декабря, сирийские повстанцы разрушили могилу диктатора Хафеза Асада, отца свергнутого Башара Асада, в родном городе семьи — Кардаха.

Об этом сообщает BBC.

На видео, которые оказались в распоряжении журналистов, видно, как вооруженные люди скандируют лозунги, обходя горящий мавзолей в Кардахе.

Там также находятся могилы других членов семьи Асада, включая брата Башара Басселя, которого готовили к наследованию власти, пока он не погиб в автокатастрофе в 1994 году.

Ранее по всей стране были снесены статуи и плакаты с изображением Хафеза и его сына.

Диктатор Хафез Асад правил Сирией с 1971 года до своей смерти в 2000 году. Потом власть перешла к его сыну.

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