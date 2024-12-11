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Эксперт ООН раскрыл ложь Лукашенко

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  • 11.12.2024, 17:33
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Эксперт ООН раскрыл ложь Лукашенко

В Беларуси нет ядерного оружия.

Лукашенко накануне в очередной раз заявил, что на территорию Беларуси вернулось ядерное оружие. По его словам, в страну ввезли не один десяток ядерных зарядов.

Павел Подвиг, который в ООН занимается проблемами ядерного разоружения и контроля над вооружениями, считает, что это, скорее всего, неправда. В интервью The Insider он назвал несколько аргументов.

«Я остаюсь при мнении, что, скорее всего, в Беларуси нет никаких боезарядов. Система обращения с ядерными боезарядами в России построена таким образом, что сложно представить, как их в принципе будут перевозить на территорию Беларуси.

Затем, западные разведки информацию о перемещении ядерных зарядов обнародуют так или иначе. Общаясь с разными людьми, которые обладают информацией о таких вещах, я ни разу не слышал о том, чтобы в Беларусь привезли ЯО. Напротив, все говорят, что никаких свидетельств размещения оружия там нет», — отметил эксперт.

Подвиг считает, что в Беларуси и не будет никаких ядерных боезарядов.

«Система развертывания такого рода боезарядов устроена так, что даже если у вас будет оборудованное должным образом хранилище на территории Беларуси и его будут охранять российские военные, то и это еще не значит, что там есть реальные боезаряды.

Реальные боезаряды, скорее всего, будут размещены на территории так называемого централизованного хранилища. Ближайшее к Беларуси такое хранилище находится в Брянске», — считает Подвиг.

Он добавил, что для размещения ядерных зарядов нужны особые условия: охрана, бункеры со стальными дверьми, а также целая военная часть 12-го Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерную политику.

«Это довольно сложный объект, и просто так привести боеголовки куда-то и положить — так никто никогда не делал, не делает и не будет делать», — считает Подвиг.

Он признал, что на спутниковых снимках были видны подготовительные работы на территории Беларуси, но это ни о чем не говорит.

«Есть прецеденты в российской истории, когда хранилище есть, оно работает, там есть воинская часть и казармы, но боезарядов там нет. В Калининграде, например, хранилище долгое время стояло пустым, а может быть, оно и сейчас пустое», — рассказал эксперт.

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