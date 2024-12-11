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Макрон позвонил основателю «Грузинской мечты» Иванишвили

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  • 11.12.2024, 17:43
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Макрон позвонил основателю «Грузинской мечты» Иванишвили
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Диалог продолжался час.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду позвонил основателю и почётному председателю правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили – на фоне массовых протестов в Грузии против решения властей этой страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз, а также итогов парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными, сообщает «Радио Свобода».

О телефонном разговоре сообщили как Елисейский дворец, так и «Грузинская мечта». Миллиардер Бидзина Иванишвили не занимает в Грузии официальных государственных постов, однако рассматривается как ключевая фигура, определяющая политику правящей партии.

Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон позвонил Иванишвили по своей инициативе. В ходе разговора он осудил насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов против мирных демонстрантов и журналистов, а также задержание представителей оппозиции и призвал освободить всех несправедливо задержанных лиц. Макрон также, как говорится в сообщении, выразил обеспокоенность в связи с отходом Грузии от европейской траектории и призвал к «инклюзивному политическому диалогу» с участием представителей всех политических сил и гражданского общества.

«Грузинская мечта» сообщила о разговоре первой. Согласно её пресс-релизу, диалог продолжался час, и стороны условились его продолжить в ближайшие дни. В сообщении говорится, что Макрон выразил обеспокоенность в связи с событиями в Грузии и готовность помочь в разрешении ситуации, а Иванишвили согласился с тем, что необходимо приложить для этого совместные усилия.

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