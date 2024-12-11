Reuters: Трамп начнет снижать цены на нефть с первого дня президентства 1 11.12.2024, 17:57

Новоизбранный президент США хочет подписать сразу 25 указов за один день.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать более 25 указов и директив в первый же день на посту — 20 января 2025 года. Он стремится кардинально изменить политику правительства по вопросам иммиграции и энергетики, пишет Reuters.

Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что Трамп заявил своей команде: он хочет произвести «большой фурор» с помощью указов первого дня, стремится применить свою исполнительную власть с бо́льшим масштабом и скоростью, чем во время своего первого срока. Количество запланированных к подписанию распоряжений ранее не сообщалось.

Собеседники сообщили, что указы также будут включать меры по вопросам энергетики, в частности, по выполнению предвыборного обещания Трампа «бурить, детка, бурить» и «гидроразрыв пласта, гидроразрыв пласта, гидроразрыв пласта».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com