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Reuters: Трамп начнет снижать цены на нефть с первого дня президентства

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  • 11.12.2024, 17:57
Reuters: Трамп начнет снижать цены на нефть с первого дня президентства

Новоизбранный президент США хочет подписать сразу 25 указов за один день.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать более 25 указов и директив в первый же день на посту — 20 января 2025 года. Он стремится кардинально изменить политику правительства по вопросам иммиграции и энергетики, пишет Reuters.

Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что Трамп заявил своей команде: он хочет произвести «большой фурор» с помощью указов первого дня, стремится применить свою исполнительную власть с бо́льшим масштабом и скоростью, чем во время своего первого срока. Количество запланированных к подписанию распоряжений ранее не сообщалось.

Собеседники сообщили, что указы также будут включать меры по вопросам энергетики, в частности, по выполнению предвыборного обещания Трампа «бурить, детка, бурить» и «гидроразрыв пласта, гидроразрыв пласта, гидроразрыв пласта».

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