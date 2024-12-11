Режим Путина может быть ближе к краху, чем мы думаем Эмброуз Эванс-Причард

11.12.2024, 18:15

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Возрожденный ВПК России пожирает остальную часть ее экономики.

Украина уже почти три года ведет войну против России и сейчас медленно теряет территории. Россия те же три года войны так же медленно теряет экономику. Доходы Кремля от экспорта нефти становятся недостаточны, чтобы поддерживать высокоинтенсивную войну. И никто не одолжит Владимиру Путину ни копейки.

Перегретая кейнсианская военная экономика России очень похожа на неработавшую военную экономику Германии конца 1917 года, когда в ней закончилась квалифицированная рабочая сила. Германия утонула под грузом проблем, вызванных тремя годами блокады союзников — и это ясно показали логистические неудачи наступления Эриха Людендорфа в марте — июле 1918 года, когда немецкий генерал пытался успеть до появления американских войск в Европе прорвать оборонительные линии Антанты.

Стратегическая победа Путина в Украине была далеко не неизбежной две недели назад, но она еще менее неизбежна сейчас, когда режим Асада сложился как карточный домик, разрушив авторитет Путина на Ближнем Востоке и в Сахеле. Он ничего не смог сделать, чтобы спасти своего единственного государственного союзника в арабском мире.

«Так стали понятны пределы российской военной мощи», — прокомментировал падение Асадов Тим Эш, региональный эксперт Bluebay Asset Management и научный сотрудник Chatham House.

Турция теперь хозяйка региона. Турецким войскам пришлось вмешаться, чтобы спасти застрявших российских генералов. Даже если Путину удастся удержать свою военно-морскую базу в Тартусе, а на это непохоже, уступка будет сделана на условиях и при снисходительности Османской империи. «Теперь позиции Путина на мирных переговорах по Украине будут слабыми», — считает Эш.

Экономика едва держится

Когда Дональд Трамп победил на выборах в США в 2016 году, в Кремле выстрелили пробки дорогого игристого Golubitskoe Estate Villa Romanov. Когда Трамп выиграл выборы на этот раз, подобных иллюзий в Кремле не возникло. Антон Барбашин из Riddle Russia напоминает, что именно Дональд Трамп ввел множество санкций против России, что идет вразрез с его показным, на камеру, дружелюбием по отношению к Путину. Трамп предупредил Путина и о том, что Россия не получит ни одной из четырех аннексированных (но не завоеванных) областей: ни Донецкую, ни Луганскую, ни Херсонскую, ни Запорожскую.

Кремль делал ставку на то, что после ноябрьских выборов в США возникнет конфликт, начнутся беспорядки, которые дискредитируют американскую демократию во всем мире. Корректные отношения уходящий и возвращающейся администрации стали для Кремля жестоким разочарованием.

По мнению Барбашина, лидеры России ожидают, что Трамп выдвинет ультиматумы и Киеву, и Москве: если Владимир Зеленский откажется от условий мира, США прекратят всю военную помощь Украине; если Путин будет тянуть, США увеличат военные ставки и начнут «ковровые бомбардировки» российской экономики.

Экономика хорошо держалась более двух лет, но на третий начались сложности. Центральный банк поднял ключевую ставку до 21% в попытке остановить инфляционную спираль. «Экономика не может существовать с такой ставкой. Это колоссальный вызов для бизнеса и банков», — сказал Герман Греф, предправления Сбербанка.

Сергей Чемезов, глава оборонного гиганта «Ростех», заявил, что денежное давление становится опасным: «Если мы продолжим в том же духе, большинство компаний по сути обанкротятся. При ставках более 20% я не знаю ни одного бизнеса, который мог бы приносить прибыль, даже торговца оружием».

Возрождение советского военно-промышленного комплекса — если воспользоваться термином Пьера-Мари Менье, французского аналитика разведки — уничтожает остальную часть экономики. Около 800 000 молодых и наиболее образованных покинули страну. Число убитых или искалеченных в мясорубке приближается к полумиллиону.

Министр цифровых технологий России Максуд Шадаев говорит, что нехватка ИТ-специалистов составляет около 600 000 человек. В оборонной промышленности 400 000 вакансий. Общая нехватка рабочей силы составляет около 5 млн.

Анатолий Ковалев, руководитель Зеленоградского нанотехнологического центра, заявляет, что его отрасль парализована нехваткой оборудования и не может заменить иностранные поставки: «Не хватает квалифицированных специалистов: инженеров, технологов, разработчиков, конструкторов. Практически нет колледжей и техникумов, которые готовят кадры для отрасли».

Поступлений от нефти недостаточно

Общая экспортная выручка от всех видов ископаемого топлива составляла около 1,2 млрд долларов в день в середине 2022 года. Она падает уже 10 месяцев подряд и сейчас едва достигает 600 млн долларов. Кремль забирает часть в бюджет, но этого слишком мало, чтобы финансировать военную машину, поглощающую десятую часть ВВП тем или иным способом.

Поступления от налога на нефть упали до 5,8 млрд долларов в ноябре, исходя из средней цены на нефть марки Urals около 65 долларов за баррель. Эта цена может упасть еще сильнее. Россия может быть втянута в ценовую войну с Саудовской Аравией на азиатских рынках.

Путин опустошает Фонд национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета. Ликвидные активы ФНБ упали до 16-летнего минимума — всего 54 млрд долларов. Золотые резервы сократились с 554 до 279 тонн за последние 15 месяцев. Фонд остался с неликвидными активами, которые невозможно быстро продать, например, с пакетом акций «Аэрофлота».

Надежда на рост цены нефти развеивается. Аналитики JP Morgan считают, что в следующем году избыток предложения достигнет 1,3 млн баррелей в день из-за роста добычи в Бразилии, Гайане и сланцевой добычи в США. Игорь Сечин из «Роснефти» сказал своему старому другу из КГБ Путину готовиться к цене нефти в 45–50 долларов за баррель в следующем году. С поправкой на инфляцию это соответствует той цене, которая обанкротила Советский Союз в 1980-х годах.

Целью запутанных нефтяных санкций «семерки» было — до недавнего времени — стремление сократить доходы Путина, не сокращая мировые поставки нефти и не усугубляя шока от роста стоимости жизни на Западе. Успех санкций был частичным — Россия сумела собрать теневой флот танкеров и отправлять нефть из портов Балтийского и Черного морей покупателям в Индии и Китае, которые жестоко торговались за цену.

Международное энергетическое агентство оценивает, что скидка на нефть Urals в среднем составила $15 в период с 2023 по 2024 год, что лишало Путина 75 млн долларов экспортных доходов в день.

Технологии Средних веков

Россия может обойти технологические санкции, но ее системы настроены на западные полупроводники. Эти чипы не могут быть легко заменены китайскими поставщиками, даже если те готовы рискнуть вторичными санкциями США, чего большинство все-таки не делает. Чипы покупаются с большой премией на мировом черном рынке и ненадежны.

Украинские войска заметили, что российские беспилотники «Герань-2» (иранские «Шахеды» российской сборки) постоянно выходят из-под контроля. The Washington Post сообщает, что лазерные устройства наведения на российских танках Т-90М «таинственным образом исчезли», что значительно снизило возможности танков.

Министерство промышленности пыталось разработать аналоги для замены чипов от Texas Instruments, Aeroflex и Cypress, но в октябре признало, что все три тендера провалились. Алексей Новоселов из компании по производству микросхем Milandr сказал, что Россия не смогла получить технологии, необходимые для производства чипов размером 90 нанометров или меньше, а значит, полупроводниковая промышленность в РФ находится в Средних веках.

Финансовые ограничения

США затянули петлю три недели назад, введя санкции против Газпромбанка и более 50 российских банков, связанных с глобальными транзакциями. Это значительно осложнило возможности России торговать энергоносителями и покупать технологии на черном рынке и ударило по рублю — курс доллара доходил почти до 115 рублей, потом вернулся примерно к 100 рублям.

Китайские банки перестали принимать российские карты UnionPay. Китайская пресса сообщает, что экспортеры отказались от российских сайтов электронной коммерции, таких как «Яндекс» или Wildberries, потому что платежные комиссии через третьих лиц больше не покрывают небольшую прибыль. Некоторые не смогли вывести свои деньги из России и несут большие убытки.

Мало кто предвидел внезапный и полный крах советского режима, хотя все признаки экономического упадка и имперского перенапряжения были налицо к 1989 году.

Режим Путина пока не достиг этой точки, но достаточно еще одного изменения на Ближнем Востоке, чтобы ситуация обострилась. Если саудиты снова решат заполонить мир дешевой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка, как предсказывают многие, нефть упадет ниже 40 долларов и Россия выйдет из-под экономического контроля.

Война на Украине может закончиться в Эр-Рияде.

Эмброуз Эванс-Причард, The Moscow Times

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