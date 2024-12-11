Три сирийских урока для Лукашенко Валерий Карбалевич

11.12.2024, 18:32

Сколько веревочке не виться…

Как раз в то время, когда Лукашенко и Путин подписывали в Минске межправительственное соглашение о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией, режим Башара Асада, которому в свое время также гарантировала защиту Москва, доживал свои последние часы в далекой Сирии. В результате диктатура Асада была свергнута. И союзник не пришел на помощь. Как сейчас принято писать в СМИ, «снимок носит иллюстративный характер». Да, это хорошая иллюстрация российских гарантий. События в Сирии — болезненный удар по России, по ее международному престижу и геополитической роли.

Обращается внимание на странную, не до конца объясненную симпатию Александра Лукашенко к диктаторам всех времен и народов. Конечно, играют роль одни и те же представления о системе управления, формах и методах управления, приемлемых средствах достижения цели. Но, видимо, не только это. Есть еще одна мистическая, даже фатальная, подсознательная связь, которую могут объяснить только социальные психологи, ведь белорусский лидер не может скрыть своего восхищения диктаторами — зачастую в ущерб собственной репутации. Возможно, это называется родством душ или влечением к людям со схожими психологическими особенностями.

Естественно, Лукашенко очень чувствительно относится к свержению диктатур и диктаторов. Для него власть – вещь священная, и любое посягательство на нее – непростительное преступление. Можно привести множество примеров. Так, Лукашенко назвал арест и передачу бывшего главы Югославии Слободана Милошевича Международному трибуналу «возмутительными и недемократическими», и отметил, что подобные действия в отношении бывших президентов служат созданию плохого имиджа государства. Выступая в ООН в 2005 году, он заявил:

«Главы суверенных государств — Югославии и Ирака — брошены в тюрьму по неподтвержденным абсурдным, сфабрикованным обвинениям... Некому защитить их права, кроме ООН...».

Лукашенко выразил готовность предоставить политическое убежище Слободану Милошевичу, иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Такое убежище он предоставил свергнутому лидеру Кыргызстана Курманбеку Бакиеву.

10 декабря в Борисове Лукашенко, комментируя события в Сирии, вновь бросился на защиту диктаторов. Он упомянул отца Башара Асада — Хафеза Асада («Это была величина. Он давно умер, теперь ломают его памятники»), других диктаторов — Саддама Хусейна в Ираке, Муаммара Каддафи в Ливии, Фиделя Кастро на Кубе. Лукашенко говорит:

«Как они (оппоненты на Западе) их только не поласкали. И диктаторы, и варвары убивают и поедают людей. Что бы они ни говорили. Потому что с ними ничего не могли сделать. Я их хорошо знал. Это были сильные люди. Они стояли за свой народ, за свое государство... Что за диктатор Башар Асад? По профессии он врач, я его давно знаю. У нас были хорошие человеческие отношения. Он не диктатор. Он относился к людям как врач. Он никогда никого не убивал».

То есть, по мнению Лукашенко, диктаторы — лучшие люди в мире. А затем добавил: «Я знаю это. У вас также есть «диктатор», правящий страной». Именно поэтому Лукашенко так близко сердцу относится к драматической судьбе диктаторов. Поскольку он пробует это на себе, он имеет в виду один из вариантов собственного будущего.

И главный вывод, который сказал Лукашенко, комментируя события в Сирии: «Это урок для нас. Мы должны сами определить свою судьбу».

Действительно, из драматических событий в Сирии можно извлечь важные уроки.

Урок первый. Вернемся к теме российских гарантий. Дело не только в том, что они ненадежны. Как пишет российский политолог Александр Баунов, «предложение России почти исключительно ограничивается сферой безопасности». Москва не инвестирует в развитие страны, режим которой она стремится защитить. Это ставка на чистую силу. Что подчеркнули Лукашенко и Путин во время переговоров в Минске на прошлой неделе? Как создать дополнительные угрозы Западу путем размещения ракеты «Орешник». А во время майского визита Путина в Минск главным вопросом были учения по применению ядерного оружия.

Москва рассматривает свою помощь режимам-изгоям как фактор, инструмент конфронтации с Западом. Кремль оценивает «цветные революции» не как народный протест против несправедливого и неэффективного правительства, а как западный проект по продвижению интересов США и Евросоюза. Именно поэтому он помогал подавлять протесты в Украине, Сирии и Беларуси.

В Украине Россия проиграла дважды: там победил и первый, и второй Майдан. А вот в Сирии и Беларуси протестный взрыв удалось подавить. Теперь история успеха России в Сирии была перечеркнута свержением Асада.

Поэтому вывод, к которому пришел Лукашенко, оценивая события в Сирии, не кажется случайным: «Мы сами должны определять свою судьбу». Но не слишком ли поздно он познал эту истину?

И здесь очень актуальным становится второй урок: сидеть на штыках можно долго, но не вечно. Падение сирийского режима положило конец «арабской весне». Асад, как и Лукашенко, не хотел договариваться с народом, делить власть, устраивать реформы, идти на уступки. Он продержался 13 лет при поддержке России. Но как бы долго веревочке не виться...

Третий урок особенно актуален сейчас. Это связано именно с выборами. Башар Асад провел последние президентские выборы в 2021 году и победил с результатом 95,1%! Тогда Лукашенко искренне поздравил своего сирийского друга с таким успехом:

«Победа на выборах является доказательством признания вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, который уверенно защищает свою страну от внешнего вмешательства и борется за установление мира и стабильности в Сирии».

Сильно ли помогла Асаду эта «победа» на выборах? Почему этот народ, который якобы проголосовал единогласно, не вышел на его защиту?

Вообще, из выступления Лукашенко в Борисове видно, что его очень волновали события в далекой Сирии. Он выглядел очень воинственно, отбросил тщательно созданный им в последнее время образ миротворца, угрожая Европе ядерным оружием и ракетами «Орешник». Хотя он и признал, что размещение ракетного комплекса в Беларуси «может оказаться не очень популярным шагом перед выборами».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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