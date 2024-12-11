закрыть
11 декабря 2024, среда, 20:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сирийские повстанцы взяли в плен генерала «Армии тигров»

  • 11.12.2024, 18:54
  • 7,798
Сирийские повстанцы взяли в плен генерала «Армии тигров»

Его охранял российский спецназ.

Сирийские повстанцы захватили в плен генерала и главу «Армии тигров» Сухейля аль-Хасана. Это командира бригады спецназа, которая носит название «Tiger Force». Сирийский офицер был весьма приближен к РФ.

СМИ писали, что в свое время его охраняли российские спецназовцы.

«Убивал, пытал, мучал - все это в избытке. Аль-Джулани заявил, что таких как Сухейль, надо судить перед всем честным народом, но похоже на то, что до суда он не доживет», — пишет Telegram «Восточный синдром».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип