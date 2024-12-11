Сирийские повстанцы взяли в плен генерала «Армии тигров» 11.12.2024, 18:54

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Его охранял российский спецназ.

Сирийские повстанцы захватили в плен генерала и главу «Армии тигров» Сухейля аль-Хасана. Это командира бригады спецназа, которая носит название «Tiger Force». Сирийский офицер был весьма приближен к РФ.

СМИ писали, что в свое время его охраняли российские спецназовцы.

«Убивал, пытал, мучал - все это в избытке. Аль-Джулани заявил, что таких как Сухейль, надо судить перед всем честным народом, но похоже на то, что до суда он не доживет», — пишет Telegram «Восточный синдром».

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