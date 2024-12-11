Астрономы открыли новую огромную суперземлю 11.12.2024, 18:58

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У планеты уникальное строение.

Команда ученых открыла экзопланету K2−360 b с потрясающей плотностью, подобной свинцу, пишет New Voice.

K2−360 b лишь в 1,6 раза больше Земли, но вмещает массу в 7,7 наших планет. Она была открыта в 2016 году, когда тень планеты была замечена миссией NASA K2, проходившей перед ее звездой. Дальнейшие наблюдения позволили астрономам измерить ее массу и радиус, которые они затем смогли использовать для вычисления ее плотности.

По расчетам ученых, изложенным в статье в журнале Scientific Reports, плотность этой экзопланеты составляет около 11 граммов на кубический сантиметр, что равно плотности свинца и вдвое превышает плотность Земли. Это делает K2−360 b самой плотной из известных планет в своем классе — ультракороткопериодичных суперземель. Период вращения планеты, который на Земле составляет 365 дней, на K2−360 b короче земных суток и длится всего 21 час.

Чтобы выяснить, что делает K2−360 b такой твердой, команда создала модель на основе наблюдений за ней и ее звездой-хозяином. Из полученных данных следует, что планета, вероятно, имеет большое железное ядро, на которое приходится около 48% ее массы. Исследователи предполагают, что это может быть мертвое ядро мира, который когда-то был намного больше и находился дальше от звезды. Со временем оно мигрировало внутрь, где интенсивное излучение лишило его атмосферу газов, оставив сплошной кусок скалы, который, вероятно, покрыт океанами лавы.

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