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СМИ: Владелец белорусского экс-McDonald`s продал свой завод в прифронтовой зоне

  • 11.12.2024, 19:16
  • 1,802
СМИ: Владелец белорусского экс-McDonald`s продал свой завод в прифронтовой зоне

Подробности.

Известный белорусский молочник Алексей Савчук избавился от одного из своих заводов в России — «Ровеньский сыродел» в Белгородской области. Об этом сообщает Plan B. Напомним, в этом году бизнесмен стал владельцем компании «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет заведениями «МАК.by» — это бывшие рестораны McDonald’s.

От поселка Ровеньки в Ровеньском районе Белгородской области, где у Алексея Савчука был завод «Ровеньский сыродел», до Суджи из соседней Курской области, куда в августе этого года зашли украинские военные, — чуть более 400 км. До границы с Украиной — Луганской области — около 10 км.

Бизнесмен хотел на Брянщине и в Татарстане организовать современное молокоперерабатывающее производство (как у него уже получилось в белорусских Горках: его бренды — «Молочные Горки» и Exponenta). Благо есть своя компания по поставкам и установке необходимого оборудования. И разветвленная сбытовая сеть, которая по продажам в той же России позволяла компаниям Савчука оставлять за спиной практически все белорусские государственные молокозаводы и холдинги.

Однако его «Ровеньский сыродел» так и не заработал. В 2022 году наработал примерно на 100 тыс. долларов (около 340,5 тыс. рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 11 декабря) экспериментальной продукции и на приличный убыток. А в 2023-м вообще встал, а убыток вырос почти на 200%.

Как выяснил Plan B., сделка по продаже этого актива Алексея Савчука в Белгородской области была закрыта в конце ноября этого года. Покупателями стали предприниматели из другой соседней области — Воронежской.

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