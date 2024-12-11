Японцы решили сварить сакэ в космосе 5 11.12.2024, 19:26

Первые опыты будут проходить на японском модуле «Кибо».

Японская компания Asahi Sake Brewery решила попробовать сварить сакэ в космосе. Об этом сказано на сайте производителя.

Первые опыты будут проходить на японском модуле «Кибо», который является частью Международной космической станции (МКС). 520 г мороми закваска для сакэ, ее смешивают с суслом на основе риса и рисовым солодом) будут ферментированы в космосе и доставлены обратно на Землю в замороженном состоянии. После этого сырье отожмут и разольют в бутылки объемом 100 мл. Продукт получит название Dassai MOON — Space Brewing.

Модуль «Кибо» выбран потому, что на нем есть возможность имитировать условия, сходные с гравитацией Луны (1/6 часть силы земной гравитации).

В 2022 году другая японская компания, которая специализируется на варке пива, Ninki Ichi Brewery, готовила сакэ из дрожжей, которые месяц пробыли на МКС. Средства от продажи «космического сакэ» были направлены на восстановление префектуры Фукусима, где находится пивоварня и которая пострадала от разрушительного землетрясения 2011 года.

Ранее ученые Университета Флориды проводили исследования, которые позволили им доказать, что в условиях микрогравитации в космическом пространстве ускоряется процесс брожения пивных дрожжей. Для этого они помещали ячменное сусло в специальный аппарат, который имитировал условия микрогравитации. В 2021 году в продаже появлялось пиво Space Craft IPA. Его делали из хмеля, который трое суток был на орбите вместе с экипажем миссии SpaceX Inspiration4.

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