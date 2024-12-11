Новые власти Сирии призвали беженцев возвращаться в страну
- 11.12.2024, 19:48
Новое правительство заверило в защите всех меньшинств.
Новое правительство Сирии заверило в защите всех меньшинств. А сирийских беженцев призвали возвращаться домой.
Об этом сообщает The Guardian.
Издание сообщило, что новый премьер-министр Сирии заявил, что альянс, который сверг диктатора Башара Асада, «будет гарантировать» права всех религиозных групп и призвал миллионы людей, бежавших от войны, вернуться домой.
Заметим, что на прошлой неделе Асад сбежал из Сирии после молниеносного наступления, которое возглавила группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и его союзники.
The Guardian отметило, что после свержения Асада, погрузившего Сирию в неизвестность, ее новые правители пытаются заверить представителей религиозных меньшинств страны, что они не будут их репрессировать.
Они также пообещали восстановить справедливость для жертв железного правления Асада, а лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа, также известный как Абу Мохаммед аль-Джолани, пообещал в среду, что чиновники, причастные к пыткам задержанных, не будут помилованы.