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Снег пройдет во многих районах Беларуси 12 декабря

  • 11.12.2024, 19:51
Снег пройдет во многих районах Беларуси 12 декабря

Будет облачно с прояснениями.

Кратковременный снег пройдет в Беларуси 12 декабря. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Снег ожидается ночью местами, днем во многих районах республики. На отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15-17 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью - 1-7 градусов со знаком минус, максимальная днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.

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