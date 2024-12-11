Снег пройдет во многих районах Беларуси 12 декабря
- 11.12.2024, 19:51
Будет облачно с прояснениями.
Кратковременный снег пройдет в Беларуси 12 декабря. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Снег ожидается ночью местами, днем во многих районах республики. На отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15-17 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью - 1-7 градусов со знаком минус, максимальная днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.