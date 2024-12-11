Когда в Беларуси запустят 5G 11.12.2024, 20:11

Рассказали в Минсвязи.

Когда в Беларуси заработает технология 5G, рассказал Tochka.by в кулуарах первого Республиканского форума молодых аналитиков замминистра связи и информатизации Павел Ткач.

В министерстве ожидают, что новое решение позволит в десятки раз увеличить скорость передачи в сетях.

Как отметил замглавы профильного ведомства, внедрение технологии 5G в Беларуси ожидают уже в 2025 году.

«Перед нами стоит задача максимально быстро покрыть всю территорию, но, чтобы ощутить эффект, начнем с крупных городов: Минск и областные центры, города 80-тысячники», – анонсировал Павел Ткач.

Cрок, за который 5G проведут от столицы до маленьких городов, пока обсуждают. Ориентировочно речь может идти о пяти годах.

«Но мы будем требовать от потенциальных реализаторов проекта максимально короткие сроки», – уточнил Ткач.

Временные рамки и условия определят в нормативных правовых актах, однако сами документы пока не подписаны.

«Развитие технологии 5G будет идти по пути инфраструктурного оператора, которым являются «Белорусские облачные технологии», – ранее рассказал БелТА Константин Шульган.

Вместе с тем в стране только завершают развитие технологии 3G.

Осенью некоторые белорусы стали замечать «провисание» интернета. Так, в середине ноября проблемы коснулись пользователей А1.

Нюансы в работе сети пользователи зафиксировали в ночь и утром 14 ноября. Интернета не было как минимум в нескольких офисах в центре Минска.

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