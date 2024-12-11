закрыть
11 декабря 2024, среда, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда в Беларуси запустят 5G

  • 11.12.2024, 20:11
Когда в Беларуси запустят 5G

Рассказали в Минсвязи.

Когда в Беларуси заработает технология 5G, рассказал Tochka.by в кулуарах первого Республиканского форума молодых аналитиков замминистра связи и информатизации Павел Ткач.

В министерстве ожидают, что новое решение позволит в десятки раз увеличить скорость передачи в сетях.

Как отметил замглавы профильного ведомства, внедрение технологии 5G в Беларуси ожидают уже в 2025 году.

«Перед нами стоит задача максимально быстро покрыть всю территорию, но, чтобы ощутить эффект, начнем с крупных городов: Минск и областные центры, города 80-тысячники», – анонсировал Павел Ткач.

Cрок, за который 5G проведут от столицы до маленьких городов, пока обсуждают. Ориентировочно речь может идти о пяти годах.

«Но мы будем требовать от потенциальных реализаторов проекта максимально короткие сроки», – уточнил Ткач.

Временные рамки и условия определят в нормативных правовых актах, однако сами документы пока не подписаны.

«Развитие технологии 5G будет идти по пути инфраструктурного оператора, которым являются «Белорусские облачные технологии», – ранее рассказал БелТА Константин Шульган.

Вместе с тем в стране только завершают развитие технологии 3G.

Осенью некоторые белорусы стали замечать «провисание» интернета. Так, в середине ноября проблемы коснулись пользователей А1.

Нюансы в работе сети пользователи зафиксировали в ночь и утром 14 ноября. Интернета не было как минимум в нескольких офисах в центре Минска.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип