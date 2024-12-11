Когда в Беларуси запустят 5G
- 11.12.2024, 20:11
Рассказали в Минсвязи.
Когда в Беларуси заработает технология 5G, рассказал Tochka.by в кулуарах первого Республиканского форума молодых аналитиков замминистра связи и информатизации Павел Ткач.
В министерстве ожидают, что новое решение позволит в десятки раз увеличить скорость передачи в сетях.
Как отметил замглавы профильного ведомства, внедрение технологии 5G в Беларуси ожидают уже в 2025 году.
«Перед нами стоит задача максимально быстро покрыть всю территорию, но, чтобы ощутить эффект, начнем с крупных городов: Минск и областные центры, города 80-тысячники», – анонсировал Павел Ткач.
Cрок, за который 5G проведут от столицы до маленьких городов, пока обсуждают. Ориентировочно речь может идти о пяти годах.
«Но мы будем требовать от потенциальных реализаторов проекта максимально короткие сроки», – уточнил Ткач.
Временные рамки и условия определят в нормативных правовых актах, однако сами документы пока не подписаны.
«Развитие технологии 5G будет идти по пути инфраструктурного оператора, которым являются «Белорусские облачные технологии», – ранее рассказал БелТА Константин Шульган.
Вместе с тем в стране только завершают развитие технологии 3G.
Осенью некоторые белорусы стали замечать «провисание» интернета. Так, в середине ноября проблемы коснулись пользователей А1.
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