Украинские воины сбили две ракеты Х-59/Х-69 над Днепропетровской областью 11.12.2024, 20:13

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Украинские защитники сегодня, 11 декабря, утром сбили две ракеты Х-59/Х-69. Оккупанты пытались нанести удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Facebook.

По информации Воздушных сил, россияне выпустили по Украине ракеты Х-59/Х-69 из акватории Азовского моря. Это произошло около 11:00.

«Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной», - уточнили в Воздушных силах.

Воздушные цели уничтожили бойцы подразделения воздушного командования «Восток».

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