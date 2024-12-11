Украинские воины сбили две ракеты Х-59/Х-69 над Днепропетровской областью
- 11.12.2024, 20:13
Видео.
Украинские защитники сегодня, 11 декабря, утром сбили две ракеты Х-59/Х-69. Оккупанты пытались нанести удар по Днепропетровской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Facebook.
По информации Воздушных сил, россияне выпустили по Украине ракеты Х-59/Х-69 из акватории Азовского моря. Это произошло около 11:00.
«Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной», - уточнили в Воздушных силах.
Воздушные цели уничтожили бойцы подразделения воздушного командования «Восток».