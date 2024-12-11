Глава МИД Британии написал письмо Алесю Беляцкому 1 11.12.2024, 20:22

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Дэвид Лэмми также призывал режим Лукашенко освободить всех политзаключенных.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми написал письма поддержки трем активистам. Таким образом он отметил Всемирный день прав человека 10 декабря. Среди адресатов британского министра — нобелевский лауреат, белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий.

Текст письма приводит посольство Великобритании в Беларуси. В нем говорится, что Великобритания внимательно следила за судьбой Беляцкого и его соратников-правозащитников со времени их ареста в 2021 году.

«Ваши многолетние усилия как основателя минского правозащитного центра «Вясна» по поддержке политзаключенных, документированию нарушений прав человека и призывам к демократии отражают ценности Великобритании и надежды для Беларуси. Присуждение вам Нобелевской премии мира в 2022 году символизирует вашу храбрость и значимость вашей работы», — пишет глава британской дипломатии.

От имени Великобритании Лэмми выражает солидарность с Беляцким и другими белорусами, ставшими жертвами репрессий. Он призывает режим Лукашенко освободить всех политзаключенных, а Беляцкому желает сил и выносливости.

Руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий осужден за правозащитную деятельность на 10 лет лишения свободы.

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